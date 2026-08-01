Vasseur: "Güncelleme hızımızı korumalıyız"

Ferrari, 2026 sezonunda SF-26 ile Formula 1'in en güçlü şasilerinden birine sahip olduğunu gösterdi. Ancak padoktaki genel görüş, aracın Mercedes'e kıyasla en büyük dezavantajının güç ünitesindeki performans eksikliği olduğu yönünde.

İtalyan ekip, sezon boyunca neredeyse her yarışa yeni parçalar getirerek agresif bir geliştirme stratejisi izledi. Sezonun ilk yarısında hem Lewis Hamilton hem de Charles Leclerc birer Grand Prix zaferi elde etti.

Ferrari, yaz arasına pilotlar şampiyonasında Hamilton'ın lider Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde ikinci sırada yer almasıyla girerken, takımlar klasmanında ise Mercedes'in 72 puan gerisinde bulunuyor.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Vasseur, Ferrari'nin özellikle güç ünitesi konusunda gelişmesi gerektiğini kabul etti.

Vasseur, "Sezonun ilk bölümünü iki farklı dönem olarak değerlendirebiliriz."

Frederic Vasseur, Ferrari Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"İlk bölüm İspanya'ya kadardı. O süreçte Mercedes adeta uçuyordu ve dört ya da beş yarışta bizden yaklaşık 100 puan fazla topladı."

"İspanya'dan sonra ise geri döndük ve sonraki dört-beş yarışta Mercedes'ten daha fazla puan kazandık." dedi.

Vasseur, Macaristan Grand Prix'si özelinde değerlendirme yapacak olursa en büyük eksikliğin yarış operasyonları gibi görünebileceğini ancak sezon genelinde Ferrari'nin bu alanda iyi iş çıkardığını ifade etti.

"Sadece Macaristan'a bakarsam en büyük eksiklik uygulama tarafıydı diyebilirim."

"Ama sezonun genelinde uygulama konusunda oldukça iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Motor tarafında gelişmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Bunu yapacağız, ancak motor geliştirme süreci şasiye kıyasla çok daha uzun zaman alıyor."

"En önemli konu gelişim hızımızı koruyabilmek. McLaren bir süredir iyi iş çıkarıyor ancak onların yaklaşımı bizimkinden farklı."

"Onlar büyük güncelleme paketleri getiriyor. Sanırım son büyük paketleri Miami ya da Kanada'daydı."

"Her seferinde büyük bir performans artışı elde ediyorlar."

"Biz ise neredeyse her yarış yeni parçalar getirmeye çalışıyoruz. Bu ivmeyi korumamız gerekiyor çünkü önümüzde hâlâ 12 yarış var."