Audi: “Bir sonraki motor güncellemesi önümüzdeki yıl gelecek”

Gabriel Bortoleto ve Nico Hülkenberg ile son üç yarışta puanlar toplayarak genel sıralamada Williams’ı geride bırakan Audi takımının yarış direktörü Allan McNish, bir sonraki motor güncellemesinin neden 2027’de geleceğini net bir dille açıkladı.

Motorsport.com’a konuşan Allan McNish, motor güncellemesi için neden 2027’yi bekleyeceklerini bütçe kısıtlamalarına bağladı: "Bir sonraki motor güncellemesi önümüzdeki yıl gelecek.”

“Her takım hem şasi hem de güç ünitesi güncellemelerini ne zaman getireceği ve parasını nereye harcayacağı konusunda bir denge kurmak zorunda.”

“Paranızı tek bir seferde harcayamazsınız, aksi takdirde sezonun ilerleyen kısımlarında elinizde savaşacak hiçbir şey kalmaz.”

“Bu yüzden beklentileri sadece tek bir sezona değil, birkaç sezona yayarak yönetmeniz gerekiyor.”

“Barselona’da getirdiğimiz küçük güncellemeler harika çalıştı ve yol katetmemize yardımcı oldu. Ancak daha büyük parçalar 2027 için tasarlandı. O zamana kadar güç ünitesinde büyük bir değişiklik görmeyeceksiniz."

Allan McNish, Racing Director of Audi F1 Team Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

2027 motorundan ne kadar büyük bir adım beklediği sorulduğundaysa McNish gülerek, "O konu 2027'nin konusu, bize biraz müsaade edin!”

“Daha 2026’nın ortasındayız ve önümüzde uzun bir sezon var. Güç ünitesindeki bu değişiklikler daha çok donanımla alakalı ve donanımı değiştirmek öyle birden olacak hızlı bir iş değil." şeklinde cevapladı.

Audi’nin bu yıl getirdiği ve motorun sürüş tepkilerini iyileştiren ilk güncellemenin önemine değinen deneyimli pilot Nico Hülkenberg ise durumu teknik açıdan şöyle özetledi: "Sürüş kalitesi dediğimiz şey; gaza bastığınızda motorun nasıl yanıt verdiği, tork iletiminin nasıl olduğudur.”

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Dalgalanma var mı, güç pürüzsüz geliyor mu? Bunlar çok hassas detaylar: Göz açıp kapayıncaya kadar, viraj çıkışında saniyenin onda birinden daha kısa sürede gerçekleşen şeyler.”

“Ancak araç limitteyken bu detayların hepsi devasa bir önem kazanıyor. Eğer bunun üzerine bir de sürüş sorunları eklenirse, kavisli gelen bir topa vurmaya çalışmak gibi bir duruma düşersiniz.”

“Vites geçiş kalitesi de aracın dengesini doğrudan etkiler. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı."