Alonso: "Eğer yarış ıslak zeminde geçerse Alpine için çok zor olacak"

Fernando Alonso, geçmişte ıslak zeminde güçlü performans gösteren sürücülerden biriydi ancak Belçika'daki sıralama turlarında ancak 14. oldu ve takım arkadaşı Esteban Ocon'a geçildi.

İspanyol pilot günün ardından verdiği demeçte, ıslak zeminde yeteri kadar rekabetçi olmadıklarını dile getirdi. Alonso şöyle konuştu: "Bence ıslak zeminde, kuru zemindeki kadar rekabetçi değiliz. Bu yüzden bizim için zorlu bir yarış olacak."

"Bu, şanslı olmanız gereken yarışlardan biri. Yarışın bir noktasında yağmur lastiklerine geçebilirsiniz veya kuru zemin lastiklerini seçebilirsiniz yahut bunun gibi bir şey yapabilirsiniz." Üç dakika sonra yağmur yağmaya başlayabilir ya da başka bir şey olabilir, o zaman fazladan pit stop yapmak zorunda kalabilirsiniz."

"Bu, herkes için aynı ama kararlarımızda net ve akıllı olmalıyız. Dediğim gibi şans gerekiyor. Bakalım neler yapabileceğiz? Kesinlikle bizim için iyi bir cumartesi günü değildi. İyi bir pozisyonda değiliz. Bu yüzden yarın bunu geliştirmeliyiz ve umarım bazı puanlar alabiliriz."

Alonso kendisinin de ıslak zemindeki deneyim eksikliği nedeniyle sorun yaşadığını fakat yanlış zamanda son turuna başladığını dile getirdi.

"Benim açımdan iyi bir gün olmadığını söyleyebilirim. Son turunda her şeyin piste çıkış turunda bittiğini söyleyebilirim çünkü yeni bir tura başlamak için vakit yoktu. Bu yüzden zaman turuna zamanında başlayabilmek için Lance ile yarışmak zorunda kaldım. Bu sebeple de lastikleri piste çıkış turunda bitirdim. Her şey bu kadar basit."

"İlk bölümde Esteban'ı 0.1 saniye geçmiştim ve ikinci bölümde onun 0.1 saniye kadar gerisindeydim. Bu yüzden her zaman 0.1 saniye önde veya 0.1 saniye gerideydik. Son denememde dediğim gibi lastiği piste çıkış turunda bitirdim çünkü Lance ile savaştım. Buna rağmen turu bir araya getirdiğimi, 10. olduğumu, üçüncü bölüme kaldığımı düşünün, o zaman Q3'e bakarsanız, sekizinci sıradakiyle aramızda 1 saniye vardı. Yani bu şartlarda kesinlikle eksik olan bir şeyler var."

"Bu yüzden buna bakıyoruz ve umarım bir dahaki sefer durumu geliştirebiliriz. Yani durum biraz karmaşık. Aynı zamanda ıslak zeminde deneyim eksikliğim vardı ve bu, zaman konusundaki kötü şansla birleşti. Bu şartlarda daha rekabetçi olabilmek adına takım olarak yapmamız gereken biraz daha fazla iş var."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso, pazar günü bazı fırsatlar olacağını ancak Macaristan tarzı bir yarış beklemenin gerçekçi olmayacağını söyledi.

"Bence çok ilginç bir yarış olacak çünkü birden fazla pit stop olacak. Pist koşulları farklı olacak, belki ıslak zeminde başlayacak, sonra kuruyacak, sonra tekrar ıslanıp ardından tekrar kuruyacak."

"Belki de bazıları pist kurumaya başladığında, ıslak zemin lastiklerinde kalarak kumar oynamaya çalışabilir. Yani pek çok ihtimal var. Bugünkü havaya bakarak tahminim bu. Fakat yarış başlayan kadar asla bilemezsiniz. Belki yarın güneşli bir hava olur ve yarış tamamen kuru geçer, sonunda da hiçbir şey yaşanmaz. Yani asla bilemezsiniz. Fakat Macaristan'daki şeyin tekrarlanması, ilk virajda sekiz aracın birden yarış dışı kalması bence biraz gerçek dışı bir ihtimal. Macaristan bence eşsiz bir yarıştı. Yarın daha normal bir yarış olacak ve umarım bir kez daha şanslı tarafta oluruz."

Alonso, yarış ıslak zeminde geçerse durumun cumartesi gününden farklı olmasını beklemiyor.

"Açıkçası yarışlar, ritmi yakalamak ve giderek daha rahat hale gelmek açısından her zaman biraz daha kolay oluyor. Fakat dediğim gibi, bugün Q3'e kalsaydık bile önümüzdeki araçtan bir saniye gerideydik ve Williams ile aramızda üç saniye vardı."

"Yani bir yarışta bir mucize olacak ve Esteban'la beraber aracı iyi şekilde kullanmayı öğreneceğiz gibi bir durum yok. Biraz tol tutuş eksikliğimiz var, bu açıdan biraz eksiklik yaşıyoruz. Ancak değişken koşulların olduğu bir yarış her zaman bazı risk fırsatları sunar. Grubun önünde olduğunuzda bu riskleri almazsınız. Arkada olduğunuzda, biraz risk alabilirsiniz ve biz, muhtemelen o konumdayız. Bazen çok şey kazanabilir veya çok şey kaybedebilirsiniz. Bakalım yarın çok şey kazanacak mıyız?"

"Fakat öğrenmek adına güzel bir yarış olacak ve takımımızın ilerlemesi için de iyi olacağı kesin. Bu yüzden sıkı bir savaş vermeye ve puanlar kazanmaya çalışacağız. Sanırım Lando'nun geriye düşmesiyle 13. başlıyorum. Yani puanlardan sadece üç sıra uzaktayız. Yarın arka arkaya yedinci yarışta puan almayı hedefleyeceğiz."

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images