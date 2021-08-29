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Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pirelli, Belçika'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.

Belçika GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen Belçika Grand Prix'sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cumartesi günkü sıralama turları yağmur altında gerçekleştiği için sürücüler kuru zemin lastiklerini hiç kullanmadılar ve bu yüzden temelde herkes aynı lastiklere sahip durumda.

McLaren pilotları set bir set orta lastiğe sahipler fakat ellerinde dört set yeni yumuşak lastik var.

Pirelli, yarışın kuru zeminde geçmesi halinde tek pit stop bekliyor.

Eğer yarış kuru zeminde yapılırsa, en mantıklı seçenek yarışa orta lastikle başlamak ve 15 ila 20 turluk periyodun ardından sert lastiklere geçerek finiş görmek olacak.

Alternatif strateji yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 10 ila 15. turlar arasında pite gelerek yine sert lastikle finiş görmek olarak açıklandı.

Üçüncü en hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 13 ila 18. turlar arası pite gelip, orta lastikle finiş görmek olacak.

Çift pit stop tercih edenler, yarışa yumuşak lastikle başlayıp, sonrasında orta lastiğe geçebilir ve 30 turluk periyodun ardından da bir başka yumuşak lastik setiyle finiş görebilirler.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4)
Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış
44. L. Hamilton Mercedes 1 - 2 - 3 -
77. V. Bottas Mercedes 1 - 2 - 3 -
33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 2 - 3 -
11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 2 - 3 -
3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 4 -
4. L. Norris McLaren 1 - 1 - 4 -
5. S Vettel Aston Martin 1 - 2 - 3 -
18. L. Stroll Aston Martin 1 - 2 - 4 -
14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - 4 -
31. E. Ocon Alpine 1 - 2 - 3 -
16. C. Leclerc Ferrari 1 - 2 - 4 -
55. C. Sainz Ferrari 1 - 2 - 4 -
22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 2 - 4 -
10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 2 - 3 -
7. K. Raikkonen Alfa Romeo 1 - 2 - 4 -
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 - 2 - 4 -
9. N. Mazepin Haas F1 1 - 2 - 4 -
47. M. Schumacher Haas F1 1 - 2 - 4 -
63. G. Russell Williams 1 - 2 - 3 -
6. N. Latifi Williams 1 - 2 - 4 -
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