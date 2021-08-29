Russell: "Yarış yağmurlu geçerse ilk beş içinde kalmaya çalışacağım"

Williams, Macaristan'da zorlu şartları değerlendirmiş ve iki araçla birden ilk ona girerek uzun süre sonra puan almıştı.

İngiliz ekip, George Russell'ın harika performansıyla beraber Belçika GP sıralama turlarında son bölüme kalmadı ve sıralama turlarında ikinci oldu.

Günün ardından konuşan Russell, gösterdiği performansa şaşırdığını kabul etti.

Russell, "Takım bugün kusursuz alıştı. Araç yağmurlu havada gerçekten harikaydı. Bu gibi şartlarda her zaman pek çok faktörü bir araya getirmek ve sürücüye gerekli güveni vermek gerekiyor."

"Bu kadar çabuk değişen şartlarda çok fazla tur atamadık ve dediğim gibi bu şartlarda hem kendinizden hem de araçtan maksimumu çıkarabilmek adına kendinize güven duymanız çok önemli."

"Sıralama turlarının son bölümünde, ilk başta yanlışlıkla yağmur lastikleriyle piste çıktık, ardından iyi bir sonuç almak için sadece bir turum vardı. Neyse ki en uygun zamanda tura başladığım için şanslıydım."

"Kelimenin tam anlamıyla her şeyimi son damlasına kadar ortaya koydum fakat Spa'da ilk çizgide olmayı beklemiyordum."

"Açıkçası yağmurlu havada son seansa kalmak için yarışabileceğimizi düşünmüştüm çünkü Spa'da ıslak zeminde her zaman kendime oldukça güveniyorum. Son bölüme kalmak zaten bir başarıydı. Üstelik yeni set geçiş lastiğimiz yoktu, kullanılmış lastik kullanmak zorunda kaldık."

"Yedinci ila dokuzuncu sıra arasında bir yerde olmayı bekliyordum fakat mühendisim hangi sürücülerin geride kaldığını söylemeye başlayınca, çok iyi bir sonuç alabileceğimi düşündüm. Sonunda sadece Max'e geçildim. Bu mükemmel bir sonuç, harika bir start pozisyonumuz var. Ancak hiçbir sıralama turlarına puan verilmiyor. Bu nedeniyle tüm dikkatimi yarışa veriyorum." dedi.

Russell, yarışta ne beklediği sorusuna, "Gerçekçi olmalıyız. Arkadan başlayan çok sayıda hızlı pilot var ancak şartlar bugünle aynıysa o zaman aracımızın hızı ilk 10'da yer almak için savaşmamızı sağlayabilir."

"Yarışa ilk çizgiden başlayacağım ve bu pozisyonu savunmamak için hiçbir sebebim yok. Daha hızlı rakiplerime karşı aptalca davranmam pek olası değil ama yağmurda ilk beş içerisinde bitirmek için gerçekçi bir şansımız var."

"Minimum hedefimiz birkaç puan kazanmak." cevabını verdi.

Sparks kick up from George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images