Alonso: "Eğer güçlü bir araca sahipsek, mücadeleye hazırım"

Yarışın yıldızlarından olan Fernando Alonso, üçüncü başladığı yarışta, damalı bayrağı bu pozisyonda görmeyi başardı ve 2014 Macaristan'dan sonra ilk podyumunu aldı.

Yıllar sonra gelen ilk podyumun ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Podyum çok iyi hissettiriyor."

"Son podyumdan bu yana uzun bir bekleyiş oldu. Sonuncusu 2014 yılındaydı ve şimdi tekrar podyuma çıktığım için mutluyum. Bence iyi bir yarıştı. Tek pit stop stratejisi uyguladık ve araç tüm hafta sonu harikaydı. Dün sıralama turlarındaki hızımız, önden başlamamıza yardım etti. Ayrıca bu sabahki cezaların da yardımı oldu. Pierre'i ikinci virajda geçti, bu da yarışta önümüz açık gitmemize yardımcı oldu."

"Sonuç olarak evet, burada olmayalı uzun zaman oldu. Kariyerinizde bazen inişler ve çıkışlar vardır. İki ya da üç yıl önce Le Mans'ı, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı vb. şeyleri kazanarak harika anlarım vardı. Fakat şimdi, yeni kurallar ve 2022'ye hazırlanmak için geri döndüm ve yılın sonunda podyuma çıkmak, genel olarak iyi hissettiriyor. Sanırım 10 ay öncesine kıyasla daha hazır durumdayız."

Tek pit stop stratejisi sorulduğunda Alonso, "Bizim için çok kötü olduğunu sanmıyorum. Görünüşe bakılırsa aracımız, lastiklere oldukça iyi davranıyor. Geçen hafta Brezilya'da da tek pit stop yaptık ve bugün sanırım biraz daha fazla zorlayabilirdik. Yine de asla bilemezsiniz, son anlarda Checo büyük bir hızla geliyordu." dedi.

Alonso'nun getirdiği 15 puan, Esteban Ocon'un beşinciliği ve aldığı 10 puanla birleşince, bitime iki yarış kala Alpine-AlphaTauri farkı 25 puana çıktı.

Alonso, "Bunu beklemiyorduk. Doğruyu söylemek gerekirse burası, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de arada çok az puan olacağını düşünüyorduk. Şimdi bu 25 puanlık fark, bizim için işleri kolaylaştırıyor. Fakat rahatlayamayız. Önümüzdeki iki yarış daha var ve her şey olabilir. Odağımızı korumalı ve sezonu daha fazla puanla tamamlamalıyız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, drinks Rose Water on the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine

Gözler kalan yarışlarda Alpine'in bu seviyeyi koruyup koruyamayacağında olacak.

Alonso, "Bence bu, pist düzenine ve pistin özelliklerine bağlı olacak. Suudi Arabistan'a dair görüntülere bakarsak, orası paketimize uygun olabilir. Abu Dhabi ise bazı virajlar artık daha farklı olsa bile, o kadar da iyi olmayabilir. Bilmiyorum, pozitif hissediyorum. Bu hafta sonu araçta gördüğüm şeyler, kalan iki yarış için iyimser olmamı sağlıyor." dedi.

Bunun, geri dönüşünden sonraki en iyi yarışı olup olmadığı sorusuna Alonso, "Bilemiyorum. Muhtemelen genel olarak bir hafta sonu olarak bir hafta sonu olarak baktığımızda en iyisiydi çünkü cuma, cumartesi ve pazar, hepsi çok tutarlıydı."

"Mesela Sochi de çok iyiydi. Sadece sondaki yağmur nedeniyle podyumu kaçırdık. 2021'in bu son kısmı, ilk bölüme kıyasla farklı bir seviyede. Bu yüzden, bu geri dönüş yılından memnunum ve gelecek yıla hazırlanırken kesinlikle farklı bir seviyedeyiz." dedi.

Son olarak 2022 hakkında şöyle dedi: "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ne olacağını söylemek zor ama onlarla (Verstappen ve Hamilton) yarışmayı çok isterim. Gelecek yılın herkes için bir sıfırlama olduğunu düşünüyorum ve hızlı bir araç üretmek bizim elimizde. Gelecek sezon, bu yıl olduğu gibi önceki yılın devam olmayacak. 2022'de herkesin kartları aynı ve bu yüzden bunları akıllıca oynamamız lazım. Umarım hızlı bir araç üretebiliriz. Eğer o pozisyona gelirsek, kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Göreceğiz."

Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, with his trophy Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images