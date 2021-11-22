Hamilton: "Bu yılki en iyi seviyemdeyim ve araç da harika çalışıyor"

Lewis Hamilton, Katar GP hafta sonuna damgasını vurdu ve 0.4 saniye farkla pole pozisyonu aldığı yarışı, 27 saniye farkla kazandı.

Hamilton, bitime 2 yarış kala rüzgarı arkasına almış durumda ve Max Verstappen'le arasında artık sadece 8 puan var.

Hamilton, Katar GP'den sonra şöyle dedi: "Yarış gerçekten harikaydı. Son üç yarış, özellikle de tüm yarışlar arasındaki uzun mesafeler olması nedeniyle herkes için zor geçi ve takım harika bir iş çıkardı, özellikle son iki yarış ve bugün harikaydı. Ayrıca bu çocukların (Verstappen) dün yaptıkları hatalardan dolayı aldıkları cezalar, yarışı benim için daha kolay hale getirdi Sadece arkadakilerle mesafeyi yönetiyordum, aracı güvende tutmaya ve ondan en iyi şekilde faydalanıp, aracı finişe getirmeye çalışıyordum."

"Yarışın başlangıcı biraz zordu ama genel anlamda tehdit altında olmadığımı hissettim. Başlangıçtan hemen sonra yerimi sağlamlaştırmayı başardım ve sonrasında sadece başımı önüme eğip, aradaki fakrı yönetmeye odaklandım. Altıncı viraja geldiğimde, Max'in zaten dördüncü sıraya çıktığını gördüm. Bu yüzden takım arkadaşımı çoktan geçmiş olduğunu biliyordum."

"O sırada Valtteri'nin bu kadar kötü bir başlangıç yaptığını bilmiyordum . Sonrasında sadece takım için mümkün olan en yüksek puanları almaya odaklandım ve kendimi çok güçlü hissediyordum. Doğrusu onların (Red Bull) iyi bir tempoya sahip olduklarını düşünüyorum, ancak tempomu yönetmeyi başardım. Bu yüzden sorun yoktu."

The Mercedes trophy delegate and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium with the trophies Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas lastik patlatınca endişelenip endişelenmediği sorusuna Hamilton, "Hayır. Ben durumu gayet iyi idare ediyordum, kerblerin hiçbirisine çıkmıyordum, bu yüzden beni ilgilendiren bir şey değildi. Tüm ekibime minnettarım. Fabrikadaki çocuklara, özellikle de sezonun ikinci yarısında bu farkı kapatmak için çalışan, rakiplerimizle aradaki farkı kapatmak içi elinden gelen her şeyi yapan tüm ekibe teşekkür ederim. Harika bir his ama kutlayacak vakit yok, dinlenecek zaman yok. Başımızı eğip, zorlamaya devam etmek zorundayız."

Son olarak şunları ekledi: "Şahsen kendimi harika hissediyorum. Şu anda tüm yıl baz alındığında, fiziksel anlamda kendimi en iyi seviyede hissediyorum. Belki başlangıç harika değil ama harika hissediyorum. Araç her zamankinden daha iyi hissettiriyor ve önümüzdeki birkaç yarışa giderken oldukça pozitifim. Bence aracımız için oldukça iyi olacaklar, bu yüzden savaşı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yıl geçtikçe aracı çok daha iyi anladık, herhangi bir güncelleme yapmasak bile araçtan daha fazla performans çıkardık. Silverstone'dan bu yana herhangi bir güncellememiz yoktu. Bu yüzden küçük şeyleri geliştirmek ve bu artışı elde etmek gerçekten olağanüstü görünüyor. Bence iki araç birbirine çok yakın ve son iki yarışta , genel olarak daha iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bu formu son iki yarışa taşıyabiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, arrives in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images