Hamilton: "Bu yılki en iyi seviyemdeyim ve araç da harika çalışıyor"

Lewis Hamilton, Katar GP hafta sonuna damgasını vurdu ve 0.4 saniye farkla pole pozisyonu aldığı yarışı, 27 saniye farkla kazandı.

Hamilton, bitime 2 yarış kala rüzgarı arkasına almış durumda ve Max Verstappen'le arasında artık sadece 8 puan var.

Hamilton, Katar GP'den sonra şöyle dedi: "Yarış gerçekten harikaydı. Son üç yarış, özellikle de tüm yarışlar arasındaki uzun mesafeler olması nedeniyle herkes için zor geçi ve takım harika bir iş çıkardı, özellikle son iki yarış ve bugün harikaydı. Ayrıca bu çocukların (Verstappen) dün yaptıkları hatalardan dolayı aldıkları cezalar, yarışı benim için daha kolay hale getirdi Sadece arkadakilerle mesafeyi yönetiyordum, aracı güvende tutmaya ve ondan en iyi şekilde faydalanıp, aracı finişe getirmeye çalışıyordum."

"Yarışın başlangıcı biraz zordu ama genel anlamda tehdit altında olmadığımı hissettim. Başlangıçtan hemen sonra yerimi sağlamlaştırmayı başardım ve sonrasında sadece başımı önüme eğip, aradaki fakrı yönetmeye odaklandım. Altıncı viraja geldiğimde, Max'in zaten dördüncü sıraya çıktığını gördüm. Bu yüzden takım arkadaşımı çoktan geçmiş olduğunu biliyordum."

"O sırada Valtteri'nin bu kadar kötü bir başlangıç yaptığını bilmiyordum . Sonrasında sadece takım için mümkün olan en yüksek puanları almaya odaklandım ve kendimi çok güçlü hissediyordum. Doğrusu onların (Red Bull) iyi bir tempoya sahip olduklarını düşünüyorum, ancak tempomu yönetmeyi başardım. Bu yüzden sorun yoktu."

The Mercedes trophy delegate and Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium with the trophies

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images