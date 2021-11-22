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Verstappen: "Sarı bayrak cezası beni şaşırtmadı ya da şok etmedi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarının ardından inceleme kararı çıkınca, ceza alacağını bildiğini ve bu yüzden grid cezası alacağını duyduğunda, bu duruma şaşırmadığını belirtti.

Verstappen: "Sarı bayrak cezası beni şaşırtmadı ya da şok etmedi"

Verstappen, Losail pistinde gerçekleştirilen sıralama turlarında, şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'ın 0.4 saniye gerisinde kalarak ikinci olmuştu.

Ancak Verstappen, sıralama turlarının üçüncü bölümünün sonunda, çift sarı bayrak sallanmasına rağmen bunlara uymadığı gerekçesiyle pazar günü hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı.

Red Bull, Verstappen'in olayında Hollandalı pilotu savunurken, hakemler nihayetinde Verstappen'e, çift sarı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle beş sıra grid cezası verdiler. Bu da onu gridde yedinci sıraya düşürmüş oldu.

Yarışta harika bir yükselişe imza atan genç sürücü, yarışın en hızlı turunu da attı ve damalı bayrağı ilk sırada gören Hamilton'a altı puan kaybetmiş oldu.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, cumartesi gecesi böyle bir karar alınacağını bildiğini ve bu yüzden karara şaşırmadığını söyledi.

Verstappen, ”Hayır şaşırdım, hissiyatım, bir ceza alacağım yönündeydi ve böyle bir şey olacağını dün akşamdan biliyordum, yani bu yüzden bu karara hazırdım."

“Sonucu gördüğümde şoke olmadım ya da şaşırmadım."

“Sadece işinize odaklanıyorsunuz. Böyle şeylerde istediğinize kıyasla birkaç araç daha geçmeniz gerekiyor, ama neyse ki ilk turda her şey gayet iyi şekilde gitti." dedi.

Verstappen bu sonuçla bitime iki yarış kala Hamilton'ın 8 puan önünde şampiyona liderliğini koruyor. Ancak aradaki fark son iki yarışta epey kapanmış oldu.

Verstappen, ”Bu hafta sonu onlarla yarışabilecek hızımız yoktu."

"Sadece takipte kalmaya çalıştım ve sonunda gayet iyiydi. En hızlı turu attım ve gayet mutluyum. Bu sayede fazladan bir puan almış olduk."

“Şu anda her puan çok önemli."

"Genel olarak, bu hafta sonunun bizim için en iyisi olmadığını söyleyebilirim, ancak önümüzde hâlâ iki yarış daha var hâlâ birçok şey olabilir. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

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