Alonso, dolaylı yoldan Red Bull'u savundu: "Tüm şampiyonlar, gri alanları zorlar"

Red Bull'un 2021'de bütçe sınırını ihlal etmesinin yankıları sürüyor. Japonya GP'den sonra FIA, Red Bull'un bütçe sınırını hafif ihlal ettiğini açıklamış ancak detay vermemişti.

Son çıkan iddialar, Red Bull'un sınırı 1.8 milyon civarında aştığı ancak bunların çoğunun aracın çalıştırılması ve geliştirilmesiyle alakalı olmadığı yönünde.

Bu konu basın toplantısında Fernando Alonso'ya da soruldu. Şampiyon pilot, konu hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığını ancak konuyla alakalı FIA'ya güvendiğini söyledi. Diğer taraftan Alonso, şampiyon takımların her zaman her konuda gri alanları zorladıklarını, sonrasında ya diğer takımların onları kopyaladığını ya da o alanın yasaklandığını ifade etti.

Alonso, "Hepimiz neler olduğu konusunda daha fazla bilgi verilmesini bekliyoruz. Hepimiz tamamen FIA'ya ve onların alacağı karara güveniyoruz. Şu anda padokta bu konu hakkında, çok güçlü düşünceye sahip olabileceğimiz kadar bilgi sahibi değiliz. Bekleyip görelim."

"Bunun yönetimdeki insanlar için büyük bir test olmasını beklemiyorum. Bu konular her zaman Formula 1'in bir parçası oldu. Yeni tema bu ve bütçe sınırı yeni uygulanmaya başladı. Ancak her zaman kurallar, aerodinamik kurallarda keşfedebileceğiniz gri alanlar oldu. Ve her zaman şampiyonluğu kazanan insanlar, gri alanları değerlendirdiler. Sonrasında ya diğer takımlar onları kopyalayıp sonunda onların seviyesine geldiler ya da o çözümler 1-2 yarış sonra yasaklandı. Bu, Formula 1'in doğasında var."

"Tüm dünya şampiyonları, gri alanları zorlar. Şampiyon olan bir takımın, bir noktada diğerlerinin şaşırdığı bir şeyi değerlendirmediği bir durum olduğunu hatırlamıyorum. Brawn GP'den 2012'deki Red Bull'a kadar bunlar oldu. Mercedes bir şey yaptı mı hatırlamıyorum ancak öyle bir dominasyon kurdularsa tabii ki yapmışlardır. Başlangıçta mümkün olmadığını düşündükleri şeylere izin veriyorlardı."

"Her zaman bu şekilde oldu. Dediğim gibi tüm bilgilere sahip olmadan bir şey söylemek zor. Ferrari 2019'da iki yarış kazandı. Sanırım, hepimizin bildiği üzere yasal olmayan bir şeyle bunu başardı ancak hiçbir şey olmadı. O galibiyetleri ellerinde tuttular. O motorla 2019'da şampiyonluğu kazandığını hayal edin. Bu açıdan çok zor. Bu yüzden gücü elinde tutan insanlara güvenmemiz gerek." dedi.