FIA, Red Bull'a bütçe sınırı konusunda anlaşma mı teklif etti?

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Red Bull'un bütçe sınırını aştığının resmi olarak açıklanmasının ardından ilk yarış hafta sonu Amerika GP hafta sonu olacak. Dolayısıyla hafta sonunun odak noktası yine Red Bull olacak gibi duruyor.

Red Bull'un 145 milyon dolarlık 2021 bütçe sınırını aştığı yönündeki bildiri, padokta takımlar arasında memnuniyetsizlik yarattı.

Red Bull, bütçe sınırını ihlal etmediğini savunuyordu ancak henüz resmi olarak doğrulanmasa da takım patronu Christian Horner Cuma günü konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyecek ve Red Bull'un durumunu açıklayacak.

İhlali Kabul Anlaşması (ABA), ihlal yaptığı bildirilen takımın yanlış yaptığını ve FIA'nın Bütçe Sınırı İdaresi tarafından alınacak belirli eylemleri kabul etmesini içeriyor. Horner'ın yapacağı basın toplantısından önce, bu konuyla alakalı bir açıklama gelmesi beklenmiyor.

Henüz resmiyette böyle bir teklif var mı, varsa ne teklif edildi, Red Bull kabul etti mi açıklanmadı. Ancak iddialar anlaşmanın teklif edildiği ve Red Bull'un anlaşmayı kabul edeceği yönünde.

Red Bull bu aşamada FIA tarafından belirtilen anlaşmayı kabul etmeyi ya da Bütçe Sınırı Yargılama Paneli'nin karşısına çıkmayı kabul edecek.

ABA'yı kabul etmek, Red Bull için küçük bir sportif ceza manasına gelecek. Bu durumda Red Bull takımlar şampiyonası ya da pilotlar şampiyonasında puan silinme cezası almayacak ya da bütçe sınırında bir azalma olmayacak.

Red Bull bütçe sınırını aşmadığı konusunda FIA ile mücadele etmek isterse, bu durumda konu bağımsız yargıçların olduğu bir dava haline dönecek ve o hakimler Red Bull'un suç işleyip işlemediğini belirleyecek ve işlediyse ne ceza verileceğine karar verecek.

Bu senaryoda, yukarıda belirtilen cezalar seçenekler arasında olacak.

Red Bull'un rakipleri, ihlal yaptığı belirtilen takıma sert ceza verilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Sky Sports F1'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen iki takım patronu, Red Bull'a verilecek cezanın büyük olması gerektiğini savunuyorlar.

Patronlardan ilki, "Takımların bütçe sınırına uymayarak önemli bir avantaj elde edebileceği konusunda hemfikiriz. Ceza, kazanılan avantajı ortadan kaldıracak ve daha sonra gelecekteki ihlalleri caydıracak büyüklükte olmalıdır." dedi.

Diğeri ise, "FIA'ya kendi soruşturmasını yapma ve uygun cezayı bulma özgürlüğü verilmeli. Takımların şu ya da bu sonuç için baskı yapmaları durumu olmamalı."

"Bize göre, bu cezanın para cezasının çok ötesine geçmesi gerekecek. Aksi takdirde takımlar sadece sisteme göre oynayacak ve bütçe sınırını aşmanın cezası olarak parayı görecek."

"Ancak, bunu yapmamanın bütçe sınırının sonu anlamına geleceğinin farkında olarak, gerekli çözümü bulmak FIA'ya düşüyor." dedi.

Diğer taraftan henüz resmi açıklama olmasa da, konuyla ilgili bazı detaylar çıkmaya başladı.

Red Bull'un 2021'deki bütçe sınırının 1.8 milyon dolar civarında olduğu, bu yüzden bu ihlalin %5 altında kaldığı için küçük ihlal olarak kabul edildiği söyleniyor.

Söylenenlere göre takım, FIA'nın her ne kadar kamuya açıklanmasa da sürekli olarak güncellenen finansal kurallarını birkaç alanda ihlal etmiş olabilir.

İhlallerden birisi, fabrika ve pistteki yemek giderlerinin tahsisinde olmuş. Bunun dışında kilit çalışanlarla ilgili işten çıkarma ve hastalık ödemesi sorunları olduğu düşünülüyor.

Araçların yürütülmesiyle doğrudan alakalı konu ise kullanılmayan yedek parçaların değerinin tahsisinde oldu.

Kullanılmayan yedek parçalar, sezon sonunda doğrudan gösteri araçları bölümüne aktarıldı. 2021 F1 araçlarının 2022'de test amaçlı kullanılması, bütçe sınırı dışında yer alıyor.

FIA'nın bu konuyla alakalı Haziran ayında yani takımların bütçe sınırı ile ilgili dokümanları göndermesinden 3 ay sonra bu tür parçaların takımlar tarafından nasıl değerlendirileceği hakkında bir açıklama yaptığı düşünülüyor.

Son olarak İngiltere'ye has bir vergi sorunu olduğu, bunun Aston Martin'deki gibi prosedürle alakalı ihlal olduğu düşünülüyor.

Horner'on Cuma günkü basın toplantısında konuyla alakalı daha fazla detay vermesi bekleniyor.