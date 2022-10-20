Vettel: "FIA, bütçe sınırı konusunda şeffaf olmalı"

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Ekim ayında F1 dünyasının odak noktasında bütçe sınırı vardı. Singapur hafta sonunda ortaya atılan Red Bull ve Aston Martin'in 2021 sezonunda bütçe sınırını aştığı iddiası, FIA'nın 10 Ekim'de verileri açıklamasıyla birlikte kanıtlanmış oldu.

Açıklamada "Red Bull'un hafif ihlal yaptığını ve Aston Martin'in ise prosedür ihlali" gerçekleştirdiğini belirten FIA'nın şimdiki adımı Red Bull ile uzlaşmak ve uygun cezayı ayarlamak olacak. Aston Martin'in ise bu süreçten yara almadan kurtulması bekleniyor.

Uygun cezanın ne olacağına yönelik birçok spekülasyon mevcut, bunların en ciddisi ise Max Verstappen'in 2021 şampiyonluğunun elinden alınabileceğine yönelik.

Perşembe günü COTA'daki basın toplantısında konuşan Vettel, FIA'nın şeffaf olmasını ve konuyu hızlıca çözüme kavuşturmasını istiyor.

Vettel, "[FIA] ne isterse yapabilir, sporun polis gücü onlar, bu nedenle herkes fikrini ortaya atabilir."

"Şeffaflığın her geçen gün daha da normalleştiği bir dönemdeyiz, Formula 1'in de bunun dışında kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Neler olup bittiğini neden bilmememiz gerektiğini asla anlayamıyorum."

"En iyisi tamamen şeffaf olmak, böylece herkes neler olduğunu görebilir ve sizler de polis gücü olarak ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Kuralları siz koyarsınız ve cezayı da buna göre uygularsınız. Aksi takdirde sadece konuşan ve spekülasyon yapan bir sürü insan olur, ancak bu dönem geride kaldı."

"FIA bu konuda çok hızlı bir şekilde açıklama yapmalı çünkü yaşananlar gerçekten aptalca. Değinmek istediğiniz belli noktalar olabilir ancak Verstappen'in 2021 dünya şampiyonu olduğundan şüphe duymuyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

F1'in bütçe sınırından sonraki ana tartışma maddelerinden birisi ise güvenlik.

Japonya GP'si yağmur nedeniyle ilk turun ardından Carlos Sainz'ın kazası nedeniyle kırmızı bayraklarla durduruldu. Sainz'ın aracının çekilmesi için piste bir kurtarma aracının girmesi gerekiyordu, ancak araç görüş sıfıra yakınken ve pilotlar halen pite dönmemişken piste girerek ciddi bir tehlikeye yol açtı.

Grand Prix Sürücüleri Topluluğu (GPDA) direktörü görevinde bulunan Vettel, FIA'nın konuyla ilgili başlattığı soruşturmayla ilgili bilgi almak istiyor.

Vettel, "Sanırım bu konuda FIA ile konuşacağız, şu anda incelemelerini sürdürüyor ve tam olarak neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. GPDA olarak henüz FIA'nın raporuna erişemedik."

"Soruşturmanın hangi aşamasında olduklarına dair bilgi almayı umuyorum. Olup bitenleri araç üstü kameradan gördüm asla harika koşullar değildi, gelecekte her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekiyor."

"Yarış direktörü değilim, bu yüzden yarış direktörünün bu gibi durumlarda ne tür bilgilere sahip olduğunu bilmiyorum. Sadece koşulların ve görüşün çok kötü olduğunu söyleyebilirim, kazanın ardından hemen kırmızı bayrak çekilmeli ve piste biri girmeden önce herkes pite girmeliydi." dedi.