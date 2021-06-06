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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Gasly, AlphaTauri'nin Bakü'de nasıl bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Pierre Gasly, AlphaTauri Formula 1 ekibinin sıralama turlarında dördüncü olmasının ardından nasıl bu kadar hızlı oldukları konusunda herhangi bir cevabı olmadığını söyledi.

Gasly, AlphaTauri'nin Bakü'de nasıl bu kadar hızlı olduğunu bilmiyor

Fransız sürücü, cuma günü en hızlı beşinci en iyi zamanı yaparken, cumartesi günkü üçüncü antrenmanda en iyi dereceyi yaparak herkesi şaşırttı.  Güçlü formu sıralama turlarında da devam etti ve dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Fakat dikkat çekici şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'den sadece 0.002, dünya şampiyonu Lewis Hamilton'dan ise 0.115 saniye daha yavaştı.

Gasly, bu sezon şu ana kadar dört kez ilk altıya girdi ancak Bakü'nün uzun turuna rağmen böyle bir performans göstermesine şaşırdığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, “Bugün olanlar gerçekten inanılmaz. Birinci olduk, dün üçüncü olduk ve bunun nasıl gerçekleştiğini ya da nereden geldiğini anlayamadık. Sadece zorladım, tüm hafta sonu işimi yaptım ve araçtan en iyisini çıkarmaya çalıştım. Her şey bu pistte iyi çalışıyor gibi görünüyor."

"Sıralama turları için de aynı şey geçerliydi. Günün sonunda Mercedes, Ferrari ve Red Bull ile pole pozisyonu için savaştık. İkinci sektörün sonuna kadar pole pozisyonu için savaştığımızı ve Charles'ın hava koridoruna girdiği son düzlükte biraz zaman kaybettiğimizi düşünüyorum."

“Fakat tüm takım için harika bir performans oldu. Doğrusu böyle bir pozisyon için savaşacak bir konumda olmak, takımımız için pek sık gördüğümüz bir şey değil. Bu, sadece hepimizin sahip olduğu olumlu ivmeyi ve ortaya koyduğu iyi çalışmaları  gösteriyor.” dedi.

Gasly, hafta sonu boyunca güven seviyesinin giderek yükseldiğini de ekliyor.

"Turdan tura, seanstan seansa ilerlemeye ve her zaman limitleri biraz daha zorlamaya çalıştım. Temiz tutmaya çalıştım. 15. virajdaki frenleme bölgesini biraz araştırmam gerekti ama günün sonunda, Q3'te işleri  bir araya getirmeyi başardım. Max'ten 0.002 saniye uzaktayız ve ilk üçe girmek güzel olurdu."

“Monako harikaydı, orada iyi performans gösterdikten sonra buraya geliyoruz ve bu performansı koruduk. Zorlu bir sıralama turlarında daha da fazlasını yaptık. Bu yüzden yaptığımız işten gerçekten memnunum.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Gasly, Monako'daki güçlü performansına rağmen aracın düşük hızlardaki sorunları göz önüne alındığında bu forma şaşırdığını ve bu hafta sonu nasıl bu kadar hızlı olduklarını bilmediğini söyledi.

“Bunun nasıl mümkün olduğunu bilseydik veya bilseydim, o zaman bizi her hafta sonu bu pozisyonda gördünüz. Dürüst olmak gerekirse şu anda bu konuda herhangi bir cevabım yok. Söyleyebileceğim tek şey bir cadde pisti olan Monako'nun en güçlü hafta sonumuz olduğuydu ve orası düşük hızlı virajlarıyla tamamen farklı bir ayar kurulumu istiyordu."

“Buraya geldik, burası bir cadde pisti, oldukça engebeli ve sürat çok düşük. Bu yüzden ayar kurulumu yine normalden oldukça farklı. Bu yüzden analiz etmemiz ve anlamamız gereken şeyler var çünkü yılın başında düşük hızlar bizim güçlü olduğumuz yerler değildi."

“Burada orta veya yüksek hızlı virajlar yok. Bu yüzden bu alanlara bakmamız gerekmiyor ve doğrusu aracımız çalışıyor gibi görünüyor. Yani şu anda verebileceğim net bir cevap yok. Fakat bunu anlamak için yapmamız gereken bazı işler var."

Gasly ve ekibi, yarış için iki sert sert lastik saklayarak lastikler anlamında farklı bir yol tercih etti. Bu, güvenlik aracının yarışı nasıl etkilediğine bağlı olarak yumuşak-sert-sert stratejisini mümkün kılabilir.

“Gerçekten mutluyum çünkü iki sert lastiği tutmayı tercih ettik ki bu da bize sıralama turları için bir dizi yumuşak lastiğe mal oldu. Bu yüzden beş sete sahip olan çocukların çoğuna kıyasla sadece dört sert lastiğimiz vardı."

"Bunun bizim için biraz daha zor olacağını biliyorduk ama günün sonunda bize strateji anlamında biraz daha esneklik verdiğini düşünüyorum."

“Herhangi bir şey için savaşmıyoruz, şampiyonluk için savaşmıyorum, gerçekten hiçbir şey için savaşmıyorum ve aracınızın iyi çalıştığı bir hafta sonu olduğunda, sadece bu fırsatı kullanmanız ve en iyi sonucu ummanız gerekiyor."

"Bitiş çizgisine ulaşmalıyız. Tabii ki çok fazla şey olacak ama aynı zamanda agresif olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız.”

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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