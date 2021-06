Alonso: "Beni sınırlayan şey hızım değil, lastikler"

Fernando Alonso, 2018 yılının ardından ara verdiği Formula 1'e bu yıl geri dönme kararı almıştı ancak ilk yarışlarda bekleneni veremedi.

İspanyol pilot, son dört sıralama seansında Esteban Ocon'a yaklaşık yarım saniyelik farklarla mağlup oldu. Bu, Alonso'nun geçmişteki performansının tam tersi bir tablo ortaya koyuyordu.

Bakü'deki basın toplantısında konuşan Alonso, kaydettiği ilerleme hakkında şöyle dedi: "Bence üzerinde çalışmaya devam etmemize gereken bazı noktalar var."

"Bunlardan ilki özellikle cumartesi günü lastikleri hazırlamak ve onları doğru aralığa getirmek. Pazar günü yarışlardaki performansımdan aşağı yukarı mutluyum. İki kez puan aldım ve üç kez puan barajı içinde değildik, puanların birkaç onda arkasında kaldık. 10. sıradan 13. sıra veya benzeri bir yere kadar uzanan grubun içerisindeydik."

"Yani pazar günlerinden memnunum ama cumartesi günlerinden mutsuzum. Şu anda karşı karşıya olduğum en büyük sınırlama, lastikleri doğru aralığa getirememek oldu. Fakat bence işleri rayına koymamız an melesi. Bu açıdan performans anlamında çok endişem yok."

"Dürüst olmak gerekirse mutluluk ya da geri dönüşümden sonra nasıl hissettiğim konusunda beklediğimden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Her hafta sonu eğleniyorum, aracı sürmekten çok keyif alıyorum ve hatta yarışmadığımız hafta sonlarında bile yarışları özlüyorum. Şimdi arka arkaya üç yarışımız var: Bunlardan biri Fransa'da, diğer ikisi Avusturya'da. Keyif alacağımı düşünüyorum çünkü arka arkaya yarışları seviyorum."

Fernando Alonso, Alpine F1 walks the track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Beklediğinden daha mutlu olmasını neye bağladığı sorusuna Alonso, "Bence bu konuda büyük bir rol oynayan iki şey ya da iki faktör var. Birincisi dediğiniz gibi sanırım spordan uzak iki yıl geçirdim. Formula 1'de, tamamen spora bağlı şekilde geçirdiğim arka arkaya 18 yıldan sonra bir araya ihtiyacım vardı."

"Bir noktada [spor] benden çok fazla şey talep ediyordu ve açıkçası kafamda Le Mans, Daytona, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası gibi başka mücadeleler vardı. Bir şekilde geri dönüp zevk almak ve özgür hissetmek için bunları yapmak ve mutlu olmak için bu kutucukları işaretlemek zorundaydım."

"Bu mücadelelere katılana kadar, yani 2018'den önceki son sezonların bazılarında Formula 1'de boşa vakit kaybettiğimi düşündüm."

"Bu mücadeleleri tamamladıktan sonra her hafta sonunun tadını çıkarma konusunda artık daha özgürüm. İkincisi ise takımla ilgili. Bence harika bir takımımız var. Enstone'da ve Viry'de sahip olduğumuz atmosferi ve takımın ne kadar motive olduğunu biliyorsunuz. Yani herkesin ne kadar sıkı çalıştığından, her hafta sonuna nasıl yaklaştığından, her küçük başarıya ve diğer hafta sonlarındaki başarısızlıklara nasıl yaklaştığından bahsediyorum. Yani hepimiz aynı yönde kenetlenmiş durumdayız ve bu da her hafta çok iyi hissettiren bir şey." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso, orta grupta yarışmanın tamamen farklı olduğunu ve yaklaşımın, ön tarafta yarışmaktan çok ayrı olduğunu belirtti.

"Bu, tamamen farklı bir spor. Bana göre tıpkı şu an olduğumuz gibi şampiyonluğu kazanamayacak bir paketiniz varsa, yapabileceğiniz tek şey o an için hazırlanmak oluyor. Bu nedenle her gün aracın tüm zayıflıklarını, sürüş tarzınızdaki zayıflıkları, başlangıç prosedürlerini, pit stopları ve hafta sonu boyunca her şeyi geliştirebileceğinizden emin olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü her şeyin bir gün rekabetçi bir paket sahip olduğunuz zaman hazır olması gerekiyor. Sadece o güne kadar bir tür hazırlık yapıyorsunuz. Bu da hafta sonuna olan yaklaşımınızı çok değiştiriyor."

Alonso son olarak harika performans göstererek yedinci olduğu 2018 Bakü yarışından bahsetti.

"Bu yarışta yedinci olmadan önce çok şey olduğunu hatırlıyorum fakat burası güvenlik aracının yarışınıza olan etkisi konusunda çok özel bir pist. Sonuçtan ötürü şanslıydım çünkü ilk turda iki lastiğim patlamıştı, tabanda büyük hasar vardı ve aracı yarıştan çekip çekmeyeceğimizi bile bilmiyorduk. Fakat, güvenlik aracı sayesinde grubu yeniden yakalayabilirdik."

"Sonrasında, tüm güvenlik araçları bana yardım etti. Sanırım Daniel ve Max birinci virajda birbirine çarpmıştı. Yani yedinci olmamda birkaç aracın yarış dışı kalmasının da payı vardı. Bu bir cadde pisti, her şey olabilir. Cumartesi gününden sonra hemen hemen her şeyin yerli yerine oturduğu Monako'dan biraz daha açık bir pist. Burada pazar günü her şey olabilir."

Fernando Alonso, McLaren MCL33 ilk turda patlak lastikle 1 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, McLaren MCL33 ilk turda patlak lastikle 2 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, McLaren MCL33 3 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, McLaren MCL33 4 / 5 Fotoğraf: Sutton Images Fernando Alonso, McLaren MCL33 5 / 5 Fotoğraf: Sutton Images