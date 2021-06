Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor

Ferrari ilk dört yarışın çoğunu, orta grubun liderliğini almak için McLaren'la savaşarak geçirdi ancak düşük hızlı Monako pistinde sürpriz bir form artışı yaşadı.

Leclerc, 2019 Meksika Grand Prix'sinden beri Ferrari'nin ilk pole pozisyonunu aldı ancak sıralamalarda yaptığı kaza sonrasında aracında oluşan hasar nedeniyle yarışa katılamadı.

Takım arkadaşı Carlos Sainz Jr ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve İtalyan takımla ilk podyumunu aldı. Aynı zamanda bu sonuç, Ferrari'nin 2021 yılında elde ettiği en iyi sonuç oldu.

Ancak Leclerc, Ferrari'nin formunun Azerbaycan'da normale döneceğini hissettiğini söyledi ve İtalyan takımın, Red Bull ve Mercedes'le ön tarafta mücadelede içinde olacağı önerilerini reddetti.

Leclerc, ''Bence biraz gerçeğe döneceğiz. Monako tek seferlikti. Galibiyet için savaşıyorduk, bu harikaydı ve herkes için de iyi bir motivasyon oldu.''

''Ancak şimdi uzun düzlükler var ve burada genelde biraz daha yüksek hız kullanıyoruz. Çok yavaş virajlar olsa da, Monako'dan sonra normal rekabet seviyemize geri döneceğimizi düşünüyorum.''

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying

Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images