Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor

Ferrari ilk dört yarışın çoğunu, orta grubun liderliğini almak için McLaren'la savaşarak geçirdi ancak düşük hızlı Monako pistinde sürpriz bir form artışı yaşadı.

Leclerc, 2019 Meksika Grand Prix'sinden beri Ferrari'nin ilk pole pozisyonunu aldı ancak sıralamalarda yaptığı kaza sonrasında aracında oluşan hasar nedeniyle yarışa katılamadı.

Takım arkadaşı Carlos Sainz Jr ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve İtalyan takımla ilk podyumunu aldı. Aynı zamanda bu sonuç, Ferrari'nin 2021 yılında elde ettiği en iyi sonuç oldu.

Ancak Leclerc, Ferrari'nin formunun Azerbaycan'da normale döneceğini hissettiğini söyledi ve İtalyan takımın, Red Bull ve Mercedes'le ön tarafta mücadelede içinde olacağı önerilerini reddetti.

Leclerc, ''Bence biraz gerçeğe döneceğiz. Monako tek seferlikti. Galibiyet için savaşıyorduk, bu harikaydı ve herkes için de iyi bir motivasyon oldu.''

''Ancak şimdi uzun düzlükler var ve burada genelde biraz daha yüksek hız kullanıyoruz. Çok yavaş virajlar olsa da, Monako'dan sonra normal rekabet seviyemize geri döneceğimizi düşünüyorum.''

Charles Leclerc, Ferrari SF21, crashes out towards the end of Qualifying Fotoğraf: Jean Petin / Motorsport Images

Başka hangi pistlerde Ferrari'nin, Monako'daki gibi performans gösterebileceği sorulan Leclerc, ''Singapur'' cevabını verdi ve cadde pistinin SF21'in güçlü yönlerini ortaya çıkaracağını umduğunu söyledi.

''Basit cevap şu ki, Monako'nun tek seferlik olduğunu hissettim.''

''Eğer takvime bakarsak, Monako'ya benzer olan başka bir pist muhtemelen Singapur olur.''

''Ancak biz rekabetçi olsak da olmasak da, koşullar çok farklı olacak, çok nemli olacak. Orası biraz daha sıcak.''

''Fakat eğer pistin özelliklerine bakarsanız, Singapur, Monako'ya en yakın olan pist.''

Monako'da yapılan yarış, Ferrari'nin 2019'dan beri, saf performans anlamında Red Bull ve Mercedes kadar rekabetçi olabildiği ilk yarıştı.

Leclerc, SF21'in aerodinamik performansına güvendiğini ve aracın yavaş virajlarda ona iyi bir denge seviyesi sağladığını söyledi.

''Araçta aero seviyemiz çok iyi ve aslında oldukça güçlü. Yavaş virajlarda, şasinin ve aeronun birleşimi oldukça iyi. Yavaş virajlarda dengemiz de çok iyi, bu da aracımızı yavaş hızda daha güçlü yapan şeylerin birleşimi.''

''Diğer pistlerin yavaş bölümlerinde güçlü olduğumuzdan daha çok, Monako'da yavaş hızlı bölümlerde daha güçlüydük. Bu yüzden belki de Monako'da anlamamız gereken daha çok şey vardı.''

''Ancak söylediğim gibi, Monako tek seferlikti bu yüzden de kendimizi çok fazla kaptırmamalıyız.''