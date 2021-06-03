Hamilton: “Şampiyonluk mücadelesinde önde ya da geride olmak bir fark yaratmıyor”

Hamilton, Monako Grand Prix’sinde zorlu bir bir hafta sonu geçirerek 7. sırada finiş gördü ve böylece bu sene ilk kez şampiyona liderliğini ana rakibi Max Verstappen’e kaptırmış oldu.

Hamilton, yarışın ardından takımla yapılması gereken “zorlu” toplantılar ve görüşmeler olduğunu ve bir sonraki yarışa daha güçlü dönebilmeleri için takımın kendisini geliştirmesi gerektiğinin altını çizmişti.

Azerbaycan Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Hamilton, takımla yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ve bu sayede ilerleme kaydettiklerini düşünüyor.

“Toplantılar harikaydı, bu kadar azimli ve gerçekten kararlı bir grup insanla çalışmaktan gurur duyuyorum. Hiçbir zaman tek bir kişiyi suçlu görmüyoruz, birlikte çalışıyoruz, sorguluyoruz ve zorlu tartışmalar yapıyoruz. Daha iyi neler yapabileceğimiz üzerinde en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz ve bu yüzden zaten harika bir ekibiz."

Ayrıca Hamilton, Monako’da takımı hakkında yaptığı eleştirilerin hakkında da konuştu ve ardından Bakü’nün Monako’dan farklı olacağına değinerek sözlerine devam etti.

“Bence doğal olarak, anın getirdiği heyecanla her zaman en iyi şeyleri söyleyemezsin.”

“Ben, pozitif eleştirinin her zaman önemli bir şey olduğunu düşündüm. Elbette bunlar, kapalı kapılar ardında daha iyi bir şekilde ifade edilir ve yaptığımız şey de buydu.”

"Burası farklı şeyler gerektiren bir pist ve açıkçası bu hafta sonu [Monako'ya kıyasla] sıcaklık farkı var. Bu yüzden, burada farklı zorluklarla karşılaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Britanyalı pilotun değindiği bir diğer nokta Alpine pilotu Fernando Alonso’nun şampiyonluk mücadelesi hakkındaki yorumuydu. Alonso, sezonun bu noktasında şampiyona mücadelesinde “avlayan ya da avlanan” olmanın pek bir şey değiştirmediğini söylemişti.

Hamilton, Alonso’nun bu yorumuna katıldığını belirtti ama şampiyonluk mücadelesi verirken geride ya da önde olmanın onun için çok farklı olmadığını da ekledi.

Hamilton, “Bu yoruma benim şu anda avlamaya çalışan taraf olduğum konusunda katılıyorum ama aslında önde ya da geride olun bütün sene bu mücadeleye devam etmeniz gerekiyor, bu yüzden bu iki durum benim için çok da farklı değil.”

“Hepimiz aynı hedef için savaşıyoruz, öyle değil mi? Yarışlar ve şampiyonluklar kazanmak için. Bu yüzden, bence aslında hepimiz avcıyız.” yorumunu yaptı.

Lewis Hamilton, Mercedes 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images