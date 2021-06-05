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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Alonso, Bakü'de iyi puanlar alabileceklerini düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta iyi puanlar alabilecekleri konusunda kendilerine güveniyor.

Alonso, Bakü'de iyi puanlar alabileceklerini düşünüyor

Fernando Alonso, Bakü'de gerçekleştirilen sıralama turlarında bu yıl ikinci kez takım arkadaşı Esteban Ocon'ı geride bıraktı ve güçlü bir performans sergiledi.

Alonso, Lando Norris'in cezasıyla beraber sekizinci sıradan start alacak.

İspanyol pilot, sıralama turları sonrası şöyle dedi: "Sıralama turları kaotik ve zorlu geçti, tempo yakalamak zordu ama herkes için aynıydı. Sanırım aracın tüm potansiyelini ortaya koyamadık çünkü yeni lastik setine geçtiğimizde bir şekilde tempomuzu ortaya koyamadık ya da potansiyelimizi çıkaramadık. Çünkü kırmızı bayrak veya başka bir şey oldu."

"Fakat dediğim gibi herkes için aynı şey oldu. Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz. Olumlu tarafa bakmamız gerekiyor"

Alonso, Bakü'de ilk kez sıralama turlarında son bölüme kaldığının hatırlatılması üzerine şöyle dedi: "Gerçekten öyle mi? Bunu bilmiyordum! Bence iyi bir aracımız var. Bütün hafta sonu iyi geçti. Her seansta, sürekli olarak ilk ona girdik ve rahat hissettik."

"Burada eğer hızınız iyiyse geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda lastiklere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yarın bu konunun önemli olacağını düşünüyorum ama bence iyi puanlar alabiliriz." dedi.

Yarış direktörü Davide Brivio ise Alonso'nun performansından memnun olsalar da daha iyisini yapabilecekleri görüşünde.

“Birçok kırmızı bayrak nedeniyle ritim yakalamak zordu, araçtan her şeyi çıkaramadık. Fernando direksiyon başında rahattı ve ilk ona girmesi harika oldu. Ancak son turlarda daha iyisini yapabilirdik."

"Esteban sabah ilerleme kaydetse de kırmızı bayraklar konusunda şansımız yaver gitmedi ve bunun bedelini o ödemek zorunda kaldı. Bu pistte işler öngörülemeyecek şekilde gelişebilir ancak yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir tempomuz olduğunu biliyoruz ve yarışa odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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