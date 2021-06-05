Norris: "Adil olmayan cezanın ardından hakemlerin yeniden düşünmesini istiyor"

Norris, sıralamaların birinci seansında kırmızı bayrak sallandığında pite gelmediği için sıralamaların ardından 3 sıra grid cezası ile 3 ceza puanı aldı.

Norris, kırmızı bayraklar çıktığında ana düzlükte, neredeyse pit girişindeydi.

Telsiz konuşmalarında Norris'in pite girip girmemesi gerektiğini sorduğu duyuldu ancak cevabı aldığında artık çok geçti çünkü pit girişini geçmişti. Bunun üzerine Norris, ekstra bir yavaş tur atarak garaja döndü.

Norris, ışıkları gördüğünde tepki verecek zamanının olmadığını, pit girişinin de kapalı olabileceğinden endişe duyduğu için gittiğini söyledi.

Norris, "Ben yanlış bir şey yapmadığımı düşünüyorum. Zor bir karardı çünkü o kadar hızlı bir şekilde ilerlerken neyin en iyi ve en güvenli olduğu konusunda çok hızlı karar vermemiz gerekiyor. Ben o esnada yapılabilecek en güvenli şeyi yaptığımı düşünüyorum."

"Pit yolu engellenmiş olabilirdi. Bu durumda pite girmeye izin verilmiyor. O zaman farklı bir hikaye olurdu. 'Neden pit yoluna girdin? Bunu yapmamalıydın.' diyebilirlerdi."

"Zor bir karardı. Mühendisimle 'Pite girmeli miyim, girmemeli miyim?' diye soracak kadar zamanım yoktu. Yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyi yaptım. Ancak bu berbat bir şey. Sanırım kurallarda böyle bir şey var."

"Ayrıca bazen, sürücü o durumda yapılabilecek en iyi şeyi yaptığında, belirli durumlara karşı biraz daha hoşgörülü olabilir."

"Biraz üzgünüm çünkü 3 sıra geriye düşmek yarın hayatımızı çok daha zor bir hale getirecek. Bunun adil bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ancak durum bu." dedi.

Norris, bazen karar verme konusunda çok az zamanları varsa hakemlerin daha anlayışlı olmalarını umuyor.

Norris, "Belli durumlarda bir saniyeliğine pilotların yerinde olsalar ne yaparlardı diye düşünmeleri lazım. O hızda nasıl tepki vermeleri gerektiğini, tepki verme süreleri gibi şeyleri düşünmeleri lazım."

"Bana göre bu tür durumlarda bir kınama ya da benzer bir şey daha doğru olur. Ama [aynı zamanda] bazı alanlarda biraz daha fazla anlayışa sahip olmak ve asıl kararın haricinde karar verebilmek ve pilot için neyin adil olduğu hakkında biraz yeniden düşünmek gerekiyor."

"Kimseye zarar vermedim. Ortada bir şey varsa, pite girmeyerek daha güvenli bir karar verdim. Daha da kötüsü, bunun için lisansıma 3 ceza puanı hak ettiğimi düşünmüyorum. Tehlikeli hiçbir şey yapmadım."

"Bir şey yapmadım çünkü ne olduğunu bilmiyordum ya da o an ne olduğuna dair herhangi bir ipucu yoktu. Biliyorum kural kuraldır... Ancak bu konuda eksik bilgi ya da anlayış gibi bir şey yok."

"Bazı durumlarda, neler olduğunu, pilotun yanlış bir şey yapıp yapmadığını yeniden düşünmeliler. Bu durumda değil ama takımı suçlayabilirler mi? Bunun gibi şeyler."

"Böylesi bir şey, Pazar gününü berbat etmemeli. Dediğim gibi bu, bana göre kötü bir karar ya da adil olmayan bir ceza, adil olmayan bir yaptırım. Ancak durum böyle. Bu konu hakkında bir şey yapamam." dedi.