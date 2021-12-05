Alonso: ''Araçta rahat değildim''

Fernando Alonso, bu hafta sonu üçüncü bölüme çıkamadı ve yarınki Suudi Arabistan Grand Prix'sine 13. sıradan başlayacak.

İspanyol pilotun takım arkadaşı Esteban Ocon ise dokuzuncu sırada çıktığı üçüncü bölümünü yine 9. sırada tamamladı.

Çifte dünya şampiyonu Alonso sıralama seansının ardından, seansın onlar için zorlu olduğunu söyledi.

Alonso, aynı zamanda tempolarının yeterince hızlı olmadığını ve araçta rahat hissetmediğini de ekledi.

Alpine'in İspanyol pilotu şu ifadeleri kullandı: ''Evet, bizim için zorluydu çünkü dürüst olmak gerekirse bugün araçta rahat değildim. Dün, araç dengeye sahip ve hızlı hissettiriyordu. Bugün ise biraz arkadan kayma vardı.''

''Üçüncü antrenman seansında, sıralama turları için bazı değişiklikler yaptık fakat arkadan kayma devam etti ve bir cadde pistinde duvarlara yakın giderken, denge nedeniyle araçtaki özgüvenimi kaybettim.''

''Bugün zorluydu ve bugünden mutlu değilim. Birinci bölümde 15. sıradaydık, ikincisinde 13. sıradaydık... Tempomuz bu ve yeterince hızlı değiliz.''

''Abu Dabi için bir çözüm bulmamız gerekiyor. Görüldüğü üzere araç şu anda kapalı parkta ancak yarın göreceğiz. Stratejiyle birlikte veya cadde pistinde olmamızdan dolayı her şey olabilir.''

Bu hafta sonu cadde pistinde duvara temas yaşayan sürücüler olsa da, Alonso'ya bu sayının daha yüksek olmasını mı beklediği soruldu ve İspanyol pilotun yanıtı şu şekilde oldu: ''Hepimiz bunun çılgın bir hafta sonu olacağını düşünmüştük ancak dürüst olmak gerekirse çok az kaza oldu. Yarışta göreceğiz.''

''Umarım hiçbir şey olmaz. Bu çok hızlı bir pist, yani buradaki herhangi bir çarpma veya potansiyel bir kaza kötü olur.''

''Bu yüzden, benim için puan veya strateji açısından iyi olmasa da umarım temiz bir yarış geçiririz. Bu çok hızlı bir pist, riske girmemek gerek.''

Yarınki Grand Prix, hem Cidde Pisti'nde hem de Suudi Arabistan'daki ilk Formula 1 yarışı olacak bu yüzden pilotlar nasıl bir yarış beklemeleri gerektiklerini detaylı şekilde bilmiyor. Ancak bugün Formula 2'de bir yarış gerçekleştirildi ve Alonso destek serisindeki yarışın ardından şu sözleri kullandı: ''F2'de, görmeyi beklediğimde daha fazla geçiş gördüm.''

''Ancak dürüst olmak gerekirse onlar birbirini daha yakından takip edebiliyor. Yüksek hızda bizim o kadar yakından takip ettiğimizi ve DRS fırsatlarının olduğunu hayal etmekte güçlük çekiyorum. Yani, F1'de daha az geçiş göreceğiz.''

Alonso, Lewis Hamilton'ın üçüncü antrenman seansında Pierre Gasly ve Nikita Mazepin'le arasında yaşanan olaylar hakkındaki görüşlerini ise, ''Hayır, okudum ancak, bu antrenman. Eğer sıralama turları olsaydı, belki farklı olurdu.'' şeklinde ifade etti.

Son olarak da bu sezondan kısaca bahseden İspanyol pilot, bunun tüm takımlar için ''garip bir sezon'' olduğunu söyledi.

''Bu herkes için garip bir sezon oldu. Her sezon garip bir sezon geçirdi. Sadece, ilk dört için savaşan Mercedes ve Red Bull tutarlı olan tek takımlardı. Sonrasında ise anlaması garip olan bir karışım var. McLaren ilk iki takıma oldukça yakın görünüyordu ancak şimdi puan almakta zorlanıyorlar. AlphaTauri bazen ilk iki sırada, bazen değil. Alpine de bu konuda çok farklı değil. Bir yukarıda bir aşağıdaydık ancak umarım neden yukarı ve aşağı gittiğimizi anlayabiliriz, ki bu şu ana kadar tamamen anladığımız bir şey değil.''