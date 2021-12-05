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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

McLaren: "Düzgün viraj eksikliği, Cidde'de bize zarar veriyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren patronu Andreas Seidl, yeni Cidde Formula 1 pistinin MCL35M'in güçlü yönlerine uymadığını düşünüyor.

McLaren: "Düzgün viraj eksikliği, Cidde'de bize zarar veriyor"

Lando Norris, Suudi Arabistan GP'si sıralama turlarında yedinci sırada yer alırken, Ferrari'den Charles Leclerc ve AlphaTauri'den Pierre Gasly'nin gerisinde kaldı

Pistin, hızlı doğası nedeniyle McLaren'ın lehine olması bekleniyordu ancak Seidl, tam gaz geçildiği için hızlı virajların adeta bir düzlük gibi olduğunu söylüyor. Bu nedenle orta hızlı virajlardaki performansın tur zamanı için daha önemli hale geldiğine inanıyor.

Seidl, "Pistin kendisine bakarsak, yüksek hızlı olması gereken birçok virajın aslında viraj olmadığını düşünüyorum, çünkü bunlar tam gaz geçilen yerler."

"İşte bu yüzden buranın tipik bir yüksek hızlı viraj pisti olmadığını düşünüyorum. Diğer yandan bir sürü orta hızlı viraj var."

"Bu nedenle bence bu tür pistlerde bulunduğumuz yer olan, Ferrari, AlphaTauri ve bizim aramızdaki bu savaşın ortasındayız, bu yıl aynı şeyi birkaç kez gördük." dedi.

Seidl, Ricciardo'nun  yaşadığı olay göz önüne alındığında sıralama turlarında en iyisini yapamadıklarını düşünüyor.

"Açıkçası bugün sıralama turlarının sonucundan tam olarak memnun değilim."

“Çünkü takımın, her iki sürücüyle birlikte yaptığı çalışmalar sayesinde, hafta sonu boyunca performans anlamında bazı iyi adımlar attığını düşünüyorum. Sanırım bugün sıralama turlarında oldukça rekabetçi bir aracımız vardı."

"Ancak Daniel ne yazık ki kerbe çarpmasından kaynaklanan taban hasarı nedeniyle bugün neler yapabileceğini gösteremedi. Bence iyi bir temposu vardı ve üçüncü bölüme kalamaması üzüntü vericiydi."

"Çok pahalıya patladı çünkü taban yere çarptı. Bu son sektörde oldu. Sanırım iki yeşil sektörle geliyordu; birinci sektör iyiydi, ikinci sektör iyiydi, fakat -son sektörde- taban yere sürtüyordu ve bu nedenle düzlüklerde çok şey kaybetti. Ne kadar zaman kaybetti bilmiyorum ama üçüncü bölüme kalma şansını elinden aldığını düşünüyorum. Bu hasar olmadan kolayca son bölüme kalırdı."

Sparks kick up from Lando Norris, McLaren MCL35M

Sparks kick up from Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris ise sarı bayraklar nedeniyle etkilenmişe benziyor.

Seidl, “Lando açısından bakarsak, iki nedenden dolayı bugün sahip olduğumuz hızın tamamını gösteremediğimizi düşünüyorum. İkinci bölümde, orta lastikle attığı ilk bölümde sarı bayrağa yakalanmasının ardından üçüncü bölüme kaldığımızdan emin olmak için ikini denemede yumuşak lastiğe geçme kararı verdik."

"O noktada kimsenin ne yapacağı belli değildi."

"Üçüncü bölümde yeni lastiklerle iki deneme yapamadığı için işi daha da zorlaştı. Bu nedenle yedinci sıradan ötürü hayal kırıklığına uğradık." dedi.

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