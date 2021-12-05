Tsunoda: "Perez bana 0.3 saniyeye mâl oldu"

Yuki Tsunoda, son yarışlarda iyi bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve Katar'dan sonra bir kez daha sıralama turlarında son bölüme kaldı.

Tempo olarak hafta sonu boyunca çok iyi görünen Tsunoda, son turunda trafikte kalınca sekizinci oldu.

Seansın ardından konuşan genç sürücü şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse karmaşık hissediyorum. Birinci ve ikinci bölümdeki performansım harikaydı ve bundan çok memnundum. Ancak ne yazık ki son bölümdeki son turumda trafik vardı ve bana çok fazla zaman kaybettirdi."

"Son turumda, Perez nedeniyle trafikte kaldım... O turda potansiyel olarak kazanabileceğim çok şey vardı, ancak yapamadım. Bu üzüntü verici. İlk sektörde çok fazla kirli havaya maruz kaldım ve çok fazla kayma vardı."

"Sanırım yarışa daha önden başlayabilirdim, bu yüzden durum gerçekten sinir bozucu."

"Fakat pozitif tarafa bakarsak, orta lastiklerle üçüncü bölüme kaldım, ki bunu daha önce hiç yapamamıştım. Bu yüzden durum gerçekten iyi."

"Bu, gerçekten harika bir pist, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım bazı puanlar alabiliriz."

Trafiğin ne kadar zamana mal olduğu sorusuna Tsunoda, "0.3 saniye diyebilirim. Gerçekten çok yazık oldu."

"Üçüncü bölüm çok iyiydi ve sürekli olarak iyi bir pozisyondaydım, geliştirebileceğim çok fazla şey vardı. Yine de sonunda böyle şeyler olabiliyor. Hafta sonuyla alakalı pek çok olumlu şey var, o yüzden ilerlemek ve yarın puan almak istiyorum."

"Burada sahip olduğum güven, Katar'a kıyasla daha iyi. Şu anda sahip olduğum formdan oldukça memnunum. Artık sadece yarışta her şeyi bir araya getirmem gerekiyor. Kesinlikle iyi bir ilerleme kaydediyoruz." cevabını verdi.

Yaklaşımı sorulduğunda Tsunoda, "Kesinlikle değişti. Artık Bahreyn veya Imola'da sahip olduğum yaklaşıma sahibim. Fakat bu sefer önceki yarışlardan çok fazla deneyimim var."

"Sınırın neresi olduğunu biliyorum. Bu yıl güven açısından iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum, bu yüzden bu şekilde devam etmeliyiz. Bu yaklaşımı benimsediğim için mutluyum." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images