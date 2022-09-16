Alonso, 400 F1 yarışına ulaşacağından emin
Singapur GP hafta sonunda Kimi Raikkonen'e ait en çok yarışan F1 pilotu olma rekorunu kırmaya hazırlanan Fernando Alonso, emekli olmadan önce 400 yarış bandında ulaşacağından emin olduğunu söyledi.
Alonso, İtalya GP hafta sonunda 349. F1 yarışına çıkarak Raikkonen'e ait rekora ortak olmuştu. 41 yaşındaki Alonso, şu an için yavaşlama belirtisi göstermedi ve verdiği aranın ardından şu anda emekli olmak istemiyor. Bu kapsamda Alonso, 2023 ve sonrası için Aston Martin ile anlaştı.
Dolayısıyla Alonso, sakatlık veya herhangi bir diğer durumla karşılaşmazsa 2024 sonuna doğru 400 yarış bandına ulaşacak gibi duruyor.
Alonso, "Start sayısını biliyorum çünkü her hafta sonu bunu tekrarlıyoruz ancak Raikkonen'in sayısına ulaştığımı bilmiyordum."
"Yıllardır Formula 1'de olduğum ve iki sene ya da kaç sene olacaksa daha fazla mücadele edeceğim için mutluyum."
"400'e ulaşacağımdan eminim, bu büyük bir sayı. Bu, spora olan tutkumu, en üst seviyede mücadele etme disiplinimi gösteriyor."
"İyi performans gösteremiyorsanız, takım tabii ki 400 yarışa ulaşmanıza izin vermez." dedi.
Fernando Alonso, Alpine A522
Photo by: Alessio Morgese
Griddeki en yaşlı pilot olan Alonso, her zaman kariyerini 2023'ün sonrasına taşımak istediğini söyledi. Alpine Alonso'ya tek senelik anlaşma teklif ettiği için, Alonso'nun Aston Martin'e geçme kararında bu etkili oldu.
2001'de Minardi ile F1'e giriş yapan Alonso, 20 seneyi aşkın süredir Formula 1'de yer alıyor. Bu yıllar arasında Alonso, 2002, 2019 ve 2020 yılları haricinde her sene F1'de yarıştı.
2007 şampiyonu Raikkonen, 2020 Eifel GP hafta sonunda en çok yarışan pilot olma unvanını Rubens Barrichello'dan almış ve geçen sene Abu Dhabi'deki son yarışına kadar onu ilerletmeyi başarmıştı.
Alonso dışında 300 start barajını aşabilen ve aktif olarak yarışan tek pilot Lewis Hamilton. Mercedes pilotu şu ana kadar 304 yarışa çıktı. Onların dışında Jenson Button ve Michael Schumacher'in 306 yarışları bulunuyor.
293 yarışa çıkan Sebastian Vettel de Abu Dhabi'deki son yarışında 300 yarışı tamamlamış olacak.
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