Wolff: "Yeni motorlara grid cezası vermekten daha iyi bir çözüm yok"

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F1'de güç ünitesi değişikliği nedeniyle grid cezası alınması konusu, her zaman Belçika GP ve İtalya GP dönemlerinde yeniden gündeme geliyor. Takımlar, olası sorunlara karşı geçişin daha kolay olduğu bu pistlerde stratejik olarak motor değişikliği yapıyorlar.

Son yarış İtalya'da 9 pilot, farklı sebeplerle grid cezası aldılar. Bunun üzerine FIA'nın yarış için grid pozisyonlarını açıklaması biraz zaman aldı ve birçok kişi daha iyi bir çözüm bulunması konusunda çağrıda bulundu

Ancak Wolff, bu durumla baş etmenin daha iyi bir yolunun olduğunu düşünmüyor.

Wolff, "Neden bu sistemin olduğunu kendimize hatırlatmamız lazım. Şasi tarafında bütçe sınırı var, daha önceden öyle bir şey yoktu. Motor tarafında ise bütçe sınırı şimdilik yok."

"Grid cezası olmazsa, bu durumda sıralama motorları olabilir. Öyle olunca da 5 değil, 20 motor kullanılır! Büyük takımlar ve OEM'ler, avantaj sahibi olabilmek için istedikleri kadar harcama yaparlar."

"Bu yüzden bunu sınırlayan ve engelleyen belli faktörler olmak zorunda. Bu yüzden böyle bir kural getirildi. Ancak çok karmaşık bir hal aldı mı? Kesinlikle." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bazıları grid cezası yerine ekstra motor için takımlar şampiyonasından puan silinmesi yönünde öneri yaptılar ancak Wolff bunun işe yarayacağından emin değil.

Wolff, "Bunun olumsuz tarafı, pilotlar şampiyonluğu önemli görülerek araca çok sayıda motor eklenir, bu durumda takımlar şampiyonasında puanlar silinir ancak her yarış yeni güç ünitesine geçen pilot şampiyon olur." dedi.

Buna rağmen Wolff, bu konunun pilotlara sene içerisinde verilen güç ünitesi sayısının arttırılarak çözülebileceğini düşünüyor.

Wolff, "Bize ne kadar serbestlik verirseniz, onu stratejik açıdan kullanmaya çalışırız çünkü ekstra parçaya sadece 5 ya da 10 sıra cezası veriliyor."

"Her motor, bir öncekinden 0.3 sn hızlı olacaksa, bu durumda her yarış motor patlatabiliriz. Yani bir caydırıcılık olması gerekiyor." dedi.