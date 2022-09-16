Red Bull, 2023 için Herta planlarından vazgeçti

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Bir süredir Herta'nın 2023'te F1'de olup olmayacağı yönünde bazı tartışmalar yaşanıyordu. Red Bull, AlphaTauri ile Herta'yı F1'e sokmayı planlıyordu ancak IndyCar pilotunun süper lisans puanları, 2023'te F1'de yarışmasına yeterli olmadığı için ona özel izin verilip verilmeyeceği konusu tartışma yarattı.

Herta'nın AlphaTauri'de yarışabilmesi halinde Red Bull, Pierre Gasly'nin olası Alpine'e geçiş hamlesine karşı çıkmayacaktı. Motorsport-Total'e konuşan Marko, 2023'te IndyCar yıldızını yarıştırmanın yollarını arama çabalarından vazgeçtiklerini açıkladı.

Bu gelişmede en büyük etken süper lisans konusu oldu. Herta bu sene IndyCar'ı 10. sırada tamamladığı için gerekli puanları toplayamadı. Red Bull da FIA'dan özel izin çıkarma çabasından vazgeçti.

Marko, "İnsanların Amerikalı bir pilotun, özellikle de Colton Herta gibi bir ismin, Amerika'daki üç F1 yarışı ile ne kadar değerli olabileceğini, nasıl etki yaratabileceğini fark edememesi üzücü oldu." dedi.

Herta'nın şu anda 32 süper lisans puanı bulunuyor ancak bir pilotun F1'de yarışabilmesi için 40 puan toplaması gerekiyor. Bazı durumlarda mücbir sebepler gösterilerek, yeterli puanı olmasa da bir pilotun yarışmasına izin verilebiliyor ancak bu sefer bu konuya pek sıcak bakmayanlar vardı.

Red Bull bu konuda tüm seçenekleri değerlendirdi ve Alpine de Gasly'i alma umuduyla ona destek verdi. Bu kapsamda Herta'nın Alpine'le test yapması dahi planlanmıştı ancak o test de iptal edildi.

Marko, IndyCar'da 7 yarış kazanan bir ismin F1'de yarışabilmesi konusunda kendisini kanıtlamak zorunda olmasının süper lisans sistemindeki bürokratik bir engel olduğunu ve bunun anlaşılmasının zor bir konu olduğunu söyledi.

Tarafların gelecek sene için bir karara varması gerekiyordu ve sonunda Red Bull bu planlarını tamamen askıya almış oldu. Red Bull ve Alpine kadar, Herta'nın da neler olacağını öğrenmesi gerekiyordu çünkü IndyCar'daki mevcut takımı Andretti Autosport da ondan planlarını netleştirmesini istedi. Herta bir süre daha bekleseydi, iki taraftaki seçeneklerini de kaybedebilirdi.

Marko'nun açıklamasıyla, Amerikalı bir pilotun F1'de yarışması yönündeki umutlar şu an için ertelenmiş oldu.

Red Bull Herta planlarından şimdilik vazgeçse de, Gasly'nin Alpine'e geçişine tam olarak engel olmak istemiyor. Gasly'nin yerine geçecek ideal bir isim bulunursa, Red Bull hâlâ onun gitmesine izin vermeye açık.

Marko, Gasly'nin yerine birisi geçecekse bunun alt serilerden bir Red Bull pilotu olmayacağını kabul etti ve o ismin Mick Schumacher de olmayacağını açık bir şekilde ifade etti.

Marko, "Şu anda seçeneklerin neler olduğunu değerlendiriyoruz. Kesin olan bir şey var ki, Mick Schumacher adaylardan birisi değil. Uygun bir aday bulunamazsa, Gasly Red Bull ile anlaşması sona erene kadar bir sene daha AlphaTauri'de kalacak." dedi.