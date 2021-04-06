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Formula 1 / Son dakika

Allison: "Mercedes'in Bahreyn GP zaferi unutulmazlar arasına girdi"

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Mercedes 2020’de gerçekleşen 17 yarışın 13’ünü kazanarak şu ana kadar ki en dominant sezonlarından birini geçirmişti, buna rağmen, Mercedes teknik şefi James Allison, Bahreyn GP’deki beklenmedik birinciliğin takımın en unutulmaz galibiyetlerinden biri olduğunu düşünüyor.

Allison: "Mercedes'in Bahreyn GP zaferi unutulmazlar arasına girdi"

Mercedes’in standartlarına göre “felaket” gibi geçen sezon öncesi testlerinin sonrasında,  Lewis Hamilton’ın pole pozisyonunu 0.4 saniye farkla Max Verstappen’e kaptırması, durumun Mercedes için iyiye gitmediğini göstermişti.

Ancak takımın agresif stratejisi ve Hamilton’ın muazzam sürüşüyle birlikte, İngiliz pilot Bahreyn GP'de Verstappen’i 0.7 saniye geride bırakarak takıma galibiyeti getirdi.

Allison, Mercedes pit duvarında yaşanan coşku ve heyecanı şu sözlerle anlattı: “Şimdiye kadar bir yarış pistinde yaşadığım en heyecan verici deneyimlerden biriydi. Hepimiz nefesimizi tutuyor; parmaklarımızı, ayak parmaklarımızı sıkıyor ve sadece Lewis'in sonuna kadar dayanmasını umuyorduk.”

“O da bunu gerçekten mükemmel bir şekilde başardı. Ayrıca Max’in 4. virajda atak yapmaya çalışması ve bunu muazzam bir biçimde engellemesi heyecana heyecan kattı. Sonunda bitiş çizgisini geçtiğinde ise garajda büyük bir duygu patlaması yaşandı.”

“Geçen yıl, çok güçlü performanslarla çok sayıda yarış kazanmayı başardık ama Bahreyn'de aldığımız keyif kadar unutulmaz çok az yarış olacak.”

Bununla birlikte, Bahreyn'de Mercedes için her şey mükemmel değildi. Valtteri Bottas için kabus gibi geçen 10.9 saniyelik bir pit stop ile Hamilton ve Verstappen'e yetişmesi neredeyse imkansız hale geldi ve onu hüsrana uğratan bir üçüncülükle yarışı sonlandırdı.

Allison, Mercedes'in kendi YouTube kanalında, Bottas'ın pit stopunda neyin yanlış gittiğini anlattı.

Allison, "Valtteri çok düzgün bir şekilde geldi, aracı düzgün ve iyi bir şekilde konumlandırdı, bu da her zaman pit ekibine yardımcı olur."

“Fakat ne yazık ki, lastik tabancasını tutan mekanikerlerden biri tekerleğe yaklaştı, somunu döndürmeye başlatıp, onu gevşetti, ama sonra somun tamamen dönmeden önce tekerlek tabancasını erkenden çekti." dedi.

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Editör Selin Elif Köse

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