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Formula 1 / Son dakika

Todt: "Sprint yarışını heyecan artsın diye getiriyoruz"

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, Editör

FIA Başkanı Jean Todt, sprint yarışını Mercedes'in hakimiyetini biraz da olsa sonlandırmak ve yarışları heyecanlı hale getirmek için getirdiklerini söyledi.

Todt: "Sprint yarışını heyecan artsın diye getiriyoruz"

Formula 1, 2022'de büyük kural değişiklikleri öncesinde yeni sezonda sprint yarışlarını denemek istiyor.

Bu sprint yarışlarına göre cumartesi günü kısa bir sprint yarışı yapılacak ve bu yarış, pazar günkü yarışın gridini belirleyecek.

Yarışta, normal bir sıralama turlarına kıyasla çok daha fazla olay olması bekleniyor, ki bu da F1'in ihtiyaç duyduğu şey olabilir.

Formatın son hali ve yarışın yapılacağı pistler, sezon başlamadan önce Bahreyn'de açıklanacak.

Cambridge Union ile yaptığı özel röportajda FIA Başkanı Jean Todt, yarışları daha heyecanlı hale getirmek ve Mercedes hakimiyetini bitirmek için bu yolu seçtiklerini dile getirdi.

Jean Todt, "Açıkçası bu yıl sadece rekabet seviyesinin artmasını umut edebiliriz."

"Bu yıl sadece Ferrari'nin gelişmesini değil, aynı zamanda Red Bull'un Mercedes'e karşı Max Verstappen'in de Lewis Hamilton'a karşı mücadele etmesini umuyoruz." dedi.

Neden sprint yarışı gibi bir sistem tercih ettikleri sorusuna Todt, "Çünkü tek takımın baskınlığını durdurmanın yapay bir yolunu bulmaya çalışıyoruz.

"Ancak bir hakimiyeti sona erdirmenin daha dürüst bir yolu var: Diğer takımların işlerini daha iyi yapmaları."

"Formula 1 her şeye rağmen harika bir gösteri olmaya devam ediyor." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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