De Meo, Abiteboul’un neden görevden alındığını açıkladı

Bu sezonun başında isim değişikliği ile birlikte yeniden yapılanmaya giren Alpine’in spora 2016’da döndüğünden beri takım patronluğu görevinde bulunan Cyril Abiteboul ile yolları ayırması, pek de kötü geçmeyen 2020 sezonu nedeniyle kafalarda soru işareti yaratmıştı.

Renault Group CEO'su Luca de Meo, bu ayrılığın arkasındaki nedenleri açıkladı.

De Meo, "Bakın, bence bu biraz karışık bir soru. Çünkü Formula 1’deki hikayemizi yeni bir hikayeye dönüştürmemiz gerektiğini hissettik."

"Takımda veya başka bir F1 takımında daha önce görev almış arkadaşlarla bunu yapmak ve takımı başka bir yöne götürmek zor olacaktı."

"Renault Formula 1, Renault Sport ve Alpine markalarının üçü de sistemin sınırlarındaydı. Ana şirketten (Renault markasında) desteğe ihtiyaç duyduklarında elbette bize geleceklerdi, ama onların konfor alanı, esas olayın (mücadelenin) dışında kalmaktı."

"Alpine markası, Renaulution’ın (De Meo’nun Renault için tasarladığı stratejik planı) 4 temel kolonundan biri. Müşterilerin satışına sunduğumuz 4 markamızdan biri. Yani bu biraz da Renault’nun ana akım stratejisinin bir planı. Size küçük ve gelişmekte olan bir marka olduğunuzu bilse de bazı şeylerle bağlantı kurmayı bilen insanlar gerek."

"Mesela Laurent Rossi’yi CEO olarak göreve getirmemiz, buna bir örnek olarak gösterebilir ki bunu harika bir şey buluyorum. Laurent ile Temmuz’da geldiğimde tanıştık ve Renaulution planını da onunla birlikte tasarlamıştık. Diğer şirketlerde bolca tecrübesi olan ama bu oyunu oynamayı çok iyi bilen biri."

"Küçük parçalar ile ana parçaları çok iyi dengelemek gerek. Bu bir iş. Ve bunun için işi iyi bilen kişiler gerek. Bunu söylesem de Laurent reklam için burada değil, o bir mühendis reklam işlerini ben üstleneceğim."

"O bir motor mühendisi ve çok istekli, sürekli teknik işlerin içinde olmak istiyor. Doğru davranışlara sahip kişiyi bulduğumuzu düşünüyorum. Kısacası o, her şeye daha farklı bir açıyla bakacak ve onu o yüzden CEO yaptım."

"Dürüst olmak gerekirse, şimdiye kadar pek fazla kişi de değiştirmedik. Davide Brivio’yu takım patronu olarak işe aldık, kısacası yeni ayarlar bulmaya çalıştık. Cyril ve Jerome’a da yaptıklarından ötürü teşekkür etmem gerek."

"Bu işe 2016’da başladılar ve birkaç podyum aldılar. Fakat artık önümüze bakıp, yaptıkları işleri çok da eleştirmeden devam etmek gerek." dedi.