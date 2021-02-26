Alfa Romeo, yeni C41'i ilk kez piste çıkardı!

Alfa Romeo, 2021 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni C41'in örtüsünü pazartesi günü kaldırmıştı ve dün Motorsport.com'un duyurduğu üzere ilk kez bugün piste çıkardı.

Sabah saatlerinde Barselona'da başlayan çekim günü etkinliğinde aracın direksiyonuna takımın yedek pilotu Robert Kubica geçti.

Polonyalı sürücünün attığı ilk turlar sorunsuzdu ve kurallar gereği gün boyunca 100 kilometrelik mesafe tamamlayacak.

Antonio Giovinazzi de Barselona'daki isimlerden biriydi ancak aracın direksiyonuna geçmedi.