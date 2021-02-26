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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

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, Editör

Perşembe günü yaptıkları açıklama ile beraber yeniden yapılanmaya giren Scuderia Ferrari, 2021 sezonu için takımını tanıttı.

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Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

2021 sezonu için Carlos Sainz Jr ve Charles Leclerc ile mücadele edecek olan takım, 1980'den beri en kötü sezonunu geçirdikten sonra gridin üst sıralarına geri dönmeyi ümit ediyor. 

2020 sezonunda büyük bir motor gücü kaybı yaşayan İtalyan takım, markalar şampiyonasını altıncı sırada tamamlamıştı ve sezon boyunca sadece üç kez podyuma çıkabilmişti. 

Koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik koşullar nedeniyle 2020 araçlarının çoğunluğunun 2021 araçlarına taşınması üzerine yapılan kuralların ardından İtalyan takımın yapabileceği geri dönüş merak konusu.

Buna rağmen İtalyan ekip gelecekten umutlu. 

TSİ 16.00 itibariyle yayınlanan videoda konuşan Mattia Binotto, 2021 sezonunu değerlendirme altına aldı ve takımın sezona olan hazırlıkları hakkında konuştu.

Binotto, "2021 oldukça önemli bir sene olacak. Önümüzde oldukça fazla zorluk var."

"Öncelikle aracımız hakkında konuşmak lazım: SF21. Bu araç, bir önceki aracımız olan SF1000 ile büyük benzerliklere sahip, 2020 aracından çok fazla şeyi 2021 aracına taşıdık."

"Sonrasında ise bütçe sınırı karşımıza çıktı: tarih boyunca ilk kez bir finansal sınırlamayla karşı karşıya kaldık."

"Ancak buna rağmen önümüze çıkan bu zorlukları kararlılıkla ve yeni sürücü kadromuzla beraber, güçlü bir şekilde geride bırakabiliriz."

"Bunlara ek olarak 2022 aracımızın planlamasını en başından itibaren yapmamız gerekiyor, çünkü dizaynı ve teknik yeterlilikleri itibariyle tamamen yeni bir projeye atılıyoruz. Önümüzdeki yol çok uzun ve engellerle dolu."

"Hatalar ve gerilemeler yaşamamız kesinlikle mümkün olabilir. Bazılarından kaçış olmayacak, bazıları ise telafi edilebilir olacak. Bizim için önemli olan kısım ise takımımızın zayıf noktalarının, bizim gelişimimiz için doğru bir fırsat yaratmasına yardımcı olması ve fırsat sağlaması." dedi.

Binotto aynı zamanda yeni sürücü kadrosu hakkında da açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik patron, Formula 1'deki takımların bir "orkestra" gibi işlediklerini ve bu takım sporunda herkesin bir rolü olduğuna değindi. 

Mattia Binotto'nun konu hakkındaki açıklamaları şu şekildeydi: "Formula 1 kendine özgü bir spor. Sadece iki insanın, sürücülerin, yaptıkları etrafında gelişen bir takım sporu. Bu insanların ellerinde direksiyon, ayaklarında da gaz ve fren pedalı var, gözleri ise rakiplerinin pistte yaptıklarını takip ediyorlar."

"Aynı bir orkestrada olduğu gibi, en iyi enstrümanlara sahip olmalısınız. Ferrari sayesinde biz, bu enstrümanlara sahibiz, ki bu da, aynı hedefleri ve düşünceleri belirlediğimiz teknik ve ticari partnerlerimizin de desteği sayesinde, en iyi ortamı sağlamaya yardımcı oluyor."

"2021 hedeflerine geldiğimizde ise, yeni bir sürücü kadrosuna sahibiz: Carlos ve Charles - ki bu da 1968'den beri Ferrari'de görülmüş en genç sürücü ikilisi. Geleceğimizi onların etrafında kurmayı planlıyoruz."

"Onlar da Ferrari'nin uzun ve inanılmaz tarihinin bir parçası olduklarının farkındalar."

İtalyan takım "takım lansmanı" olarak adlandırdığı etkinlikte video yayınladı, herhangi bir araç tanıtımı veya canlı yayın yapılmadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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