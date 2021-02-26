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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni SF21 aracıyla beraber artık düzlüklerde sorun yaşamalarını beklemiyor.

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Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

İtalyan ekip, geçen yıl SF1000 ile düzlüklerde epey sıkıntı çekmişti. Takım güç ünitesi tarafında sorun yaşarken, aynı zamanda aşırı sürüklenmeye sahip aerodinamik yapı nedeniyle de rakiplerinin çok gerisinde kalmıştı.

Takım pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel yıl boyunca podyum mücadelesinin dışında kaldılar ve çoğu pistte ilk ona dahi girmekte zorlandılar.

F1 tarihinin en başarılı ekibi olan Ferrari, rakipleriyle aradaki bu farkı kapatabilmek için Maranello fabrikasında kış boyunca çok fazla çalıştı ve artık aynı zayıflığa sahip olmayacaklarından emin görünüyor.

Cuma günü Ferrari'nin 2021 lansman etkinliğinin ardından Motorsport.com'a konuşan takım patronu Mattia Binotto, İtalyan ekibin hem motor hem de aerodinamik verimliliği artırdığını, bundan ötürü yeni sezonda daha güçlü olacaklarını söyledi.

”Geçen yıl düzlüklerde yaşadığımız hız sorunun sadece güçle ilgisi yoktu. Hem güç hem de sürüklenmeyle ilgiliydi."

"Aracın sahip olduğu sürüklenmeyi en aza indirmek için hem güç ünitesi hem de araç aerodinamisi üzerinde çok fazla çalışma yaptık. Bugünkü simülasyonlarımıza, dynodan gelen güç verilerine ve aracın rüzgar tünelindeki sürüklenmesi açısından sahip olduğumuz verilere dayanarak söylüyorum ki, düzlüklerde kaybettiğimiz hızı oldukça büyük bir şekilde geri kazandık."

"Bu yüzden hızın eskisi gibi bir sorun olmamasını bekliyorum. Rekabetçi olabilmeyi umuyoruz, ancak bunu sadece Bahreyn'e gittiğimiz zaman öğrenebileceğiz. Çünkü her zaman diğerlerinin neler yaptığına bağlıdır."

"Ancak aracımızın geçen yıl sahip olduğumuza kıyasla kesinlikle daha verimli olduğunu düşünüyoruz ve verimli derken, hem aero hem güç ünitesi anlamında konuşuyorum."

Binotto, Ferrari'nin içinde bulunduğu durum konusunda umut verici görünse de, Mercedes ve Red Bull ile aradaki büyük farkın tek yılda kapanamayacağının farkında.

"Aracın hem rüzgar tüneli hem de dyno üzerinde kaydettiği gelişimden de gördüğüm üzere, gelişebilmek adına önemli bir çaba gösterdiğimizi düşünüyorum."

"Ancak pistte değilseniz nerede olduğunuzu bilemezsiniz ve bunun bizim için çok önemli olacağını düşünüyorum. Gerçekçi olmalıyız. Geçen yılın en iyisiyle olan fark çok büyüktü ve tek bir kışta üstesinden gelebileceğimiz bir şey değil."

Binotto ek olarak, takımın 2022'deki fırsatlardan faydalanmaya odaklandığı için, yeni sezonda SF21'i geliştirmeye odaklanmayacağını dile getirdi.

“2021 yılındaki odak noktamız 2022 aracını geliştirmek olacak. Ana hedefimiz bu ve bu nedenle sezon boyunca 2021 aracını geliştirmek için pek fazla zaman harcamayacağız."

“Her zaman bir denge yakalamak gerekir ve bu, bir noktada yapmamız gereken bir seçim. Ancak 2022 aracı o kadar büyük bir değişim ki sahip olduğumuz gücün çoğunu oraya ayıracağız."

"Bu yüzden sezon başında aracın yol tutuşunun nasıl olduğu çok önemli olacak, çünkü bu bir şekilde sezonun geri kalanında görebileceğimiz performans seviyesi ortaya çıkacak. Daha önce de söylediğim üzere, rüzgar tünelinde ve dynoda ne kadar ilerleme kaydettiğimizi açık şekilde biliyoruz. Ancak asıl önemli olan pist üstündeki durumu görmek. Aracın pist üstünde beklentilerimize kıyasla ne doğrultuda gideceğini görmeliyiz."
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Jonathan Noble

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