Alfa Romeo yeni aracını cuma günü piste çıkaracak

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Alfa Romeo, yeni sezonda kullanacağı aracı büyük oranda gösterdi. Lansmanda tanıtılan araç bir şov aracı olsa da, temel olarak C43'ten oluşuyordu. Muhtemelen takım, aracın birkaç noktasını gizlemeyi seçti.

Nihai araç ise arka planda hazırlanmış durumda ve bunu ilk kez bu hafta piste çıkaracaklar.

Takımdan yapılan açıklamaya göre yeni araç, cuma günü Barselona'da piste çıkarılacak ve 100 km'lik bir sürüş gerçekleştirilecek.

Çekim günü adı altında yapılacak bu shakedown etkinliğine Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu ikilisi katılacak.

Takımın herhangi bir fotoğraf paylaşıp paylaşmayacağı bilinmiyor ancak yeni araçlarla yapılan ilk test sürüşü olacak.