Alfa Romeo, 2023 F1 aracını tanıttı

Haberi dinle

Alfa Romeo C43, önceki yılların aksine herhangi bir beyaz renge sahip olmayacak. Bunun yerine büyük oranda kırmızı ve karbon siyahı rengine sahip olacak, ki bu da 2018'de başlayan Alfa Romeo - Sauber ortaklığı için bir ilk olma özelliği taşıyor.

İtalyan markanın Sauber ile olan anlaşması, 2023 sonunda bitecek ve taraflar artık birlikte çalışmayacaklar. Bu yüzden hem Alfa Romeo hem de Sauber için bir dönüm noktası olacak.

Orlen'in ayrılığı sonrası isim sponsorluğu için Stake ile anlaşan Alfa Romeo, aracın çeşitli noktalarında yeni sponsorunun logolarına yer vermiş durumda. Bazı yarışlarda Stake'in yerini Kick alacak.

Aracın kendisine bakıldığında ise Alfa Romeo, temel olarak C43 aracını tanıttı ancak bu, nihai araç değil. Bir bakıma aracın çeşitli noktalarında değişim olacak. Gerçek araç ise cuma günü Barselona'da yapılacak çekim gününde ortaya çıkacak.

Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

Sauber'in yeni CEO'su Andreas Seidl, Audi'nin gelişi öncesinde organizasyonu hazırlama görevi üstlenecek ve bundan ötürü arka plandaki önemli işlerle uğraşacak.

Takımın başındaki isim ise yeni takım patronu Alessandro Alunni Bravi olacak.

Bravi, "Bir aracı bir araya getirmek, her yarış departmanına dokunan uzun bir süreçtir. Bu nedenle bugün yeni aracın tanıtıldığını görmek, bizim için gurur verici."

"Bunu taraftarlarımızın önünde, evimize yakın bir yerde yapmayı seçtik çünkü yeni aracın lansmanı sadece önümüzdeki sezon için hedeflerinizi belirttiğiniz bir nokta değil, aynı zamanda tribünlerde, televizyon karşısında ya da fabrikada bizi destekleyen insanlara bunun karşılığını verme, tutkularına ve projemize olan inançlarına olan minnettarlığımızı dile getirme vaktidir."

"Yeni aracımız aylarca süren çalışmanın sonucu ortaya çıktı ancak bugün sadece bir yolculuğun başlangıcındayız. Pistte gereken performansı getirmek için tevazu ve adanmışlıkla çalışmaya devam etmeliyiz."

"Takımdaki herkes kendisini bu hedefe adamış durumda ve çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağımızdan eminim." dedi.

Takım, C43'ü selefinin bir evrimi olarak tanımlıyor fakat yeni bir vites kutusu, arka süspansiyon ve soğutma düzeni ile, özellikle aracın arka tarafında önemli değişiklikler var.

Tüm bu değişiklikler, geçen yıl belirgin olan zayıflıkları gidermek amacıyla yapıldı.

Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

Takımın 2022'de yaşadığı bir dizi sorunun ardından odaklandığı bir diğer önemli konu da dayanıklılıktı.

Teknik direktör Jan Monchaux, "Son aylarda başardıklarımızla gurur duyuyorum çünkü yeni bir araç tasarlamak, her zaman takım için büyük bir çaba gerektirir."

"Bu araç geçen yılın evrimi, yeni düzenlemeleri yansıtıyor ve geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz alanlarda büyük değişiklikler içeriyor."

"Umarım geçen yılki başarılı aracımızdan daha hızlı olur. Ayrıca dayanıklı olmasını da umuyoruz, ki bunu gerçekleştirebilmek adına bu yönde çok fazla çaba sarf ettik."

"Şimdi piste çıkma ve bu aracın nasıl performans gösterdiğini görme zamanı."

"Yarışlara geri döndüğümüz için mutluyum ve yakında çok daha fazlasını yapacağımıza eminim." dedi.

C43, gerçek versiyonu bu hafta Barselona'da piste çıkmadan önce EA Sports'un resmi oyunu F1 2022'ye eklenecek.

Alfa Romeo C43 1 / 2 Fotoğraf: Alfa Romeo Alfa Romeo C43 2 / 2 Fotoğraf: Alfa Romeo