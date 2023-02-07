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Galeri: Yeni Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı resmen tanıttı. Gelin yeni araca dair ilk karelere bir göz atalım.

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Galeri: Yeni Alfa Romeo C43
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Alfa Romeo C43
Alfa Romeo C43
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Fotoğraf: Alfa Romeo

Alfa Romeo C43
Alfa Romeo C43
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Fotoğraf: Alfa Romeo

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Fotoğraf: Alfa Romeo

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Fotoğraf: Alfa Romeo

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Fotoğraf: Alfa Romeo

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Fotoğraf: Alfa Romeo

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Fotoğraf: Alfa Romeo

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Alfa Romeo yeni aracını cuma günü piste çıkaracak

Alfa Romeo, C43'ün çok yönlü bir araç olmasını umuyor
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