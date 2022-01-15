Alfa Romeo, gelecekte Ferrari'nin gençlerini yarıştırmaya hâlâ açık

Alfa Romeo, 2022 sezonu öncesinde ilk olarak emekli olacak Kimi Raikkonen'in yerine Mercedes'ten Valtteri Bottas'ın geçeceğini açıklamıştı. Daha sonra ise Formula 2 pilotu Guanyu Zhou'nun çaylak pilot olarak takıma katılacağı duyuruldu.

Bu, Ferrari ile 2018'de yapılan yeni anlaşmadan sonra ilk defa Ferrari destekli bir pilotun Alfa Romeo'da (Sauber) yarışmayacağı manasına geliyor.

2018'de mevcut Ferrari pilotlarından Charles Leclerc takım adına yarışırken, onun ardından Giovinazzi, Ferrari destekli pilot olarak takımda mücadele etmişti.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Bu sene başka bir seçeneğe karar vermiş olmamız, gelecekte yeniden Ferrari ile çalışma ihtimalimiz olmadığı manasına gelmiyor."

"Her şeye ayrı yaklaşmalıyız. Pilot işbirliğinde gelecek 10 seneyi planlayamazsınız. 'Gelecek 10 sene boyunca çaylak bir pilot alacaksınız' diyemezsiniz. Ferrari'nin her sene Formula 1'e yükselecek bir pilotu olmaz."

"Her seneye ayrı yaklaşmalıyız ve bu her iki taraf için tamamen anlaşılabilir bir durum." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Leclerc ve Giovinazzi dışında, Ferrari destekli başka pilotlar da son senelerde Alfa Romeo ile piste çıkma şansı yakaladı.

2020'de Formula 2 ikincisi olan Callum Ilott, geçen sene Alfa Romeo'nun test ve yedek pilotu olurken Mick Schumacher, geçen sene Haas ile F1'e girmeden önce 2020'de Alfa Romeo ile bazı antrenman seanslarına katılmıştı.

Ferrari, bu haftanın başında 2022 planlarını açıkladı ve Formula 2'de mücadele eden bir akademi pilotu olmayacağını duyurdu.

Robert Shwartzman, Ferrari'nin resmi test pilotu olarak kenarda bekleyecek ancak yeni kurallar gereği bu sene bazı antrenman seanslarına katılacak.