Ferrari, 2022 projesi için yine Rory Byne'den destek alıyor

Ferrari'nin galibiyete ulaştığı son yıl 2019 olsa da, gerçek anlamda ön tarafta mücadele ettikleri son yıl, Sebastian Vettel ve Kimi Raikkonen'in birlikte yarıştığı son sene olan 2018 yılıydı. O seneyi Mercedes'in ardında ikinci olarak tamamladılar ve Sebastian Vettel, bir noktaya kadar şampiyonluk için çekişti.

Geçen sezon takımlar şampiyonasında üçüncü olan Ferrari, bir önceki yıla kıyasla ileriye doğru gitmeyi başardı ancak hedefi olan şampiyonluğa ulaşabilmek adına yeni adımlar gerekiyor ve İtalyan ekip bunu atmaya çalışıyor.

Takım, şampiyonadaki tüm katılımcıların yeni araç yapacağı ve her şeyin sıfırlanacağı yeni kural döneminde belirli bir avantaj elde edebilmeyi umuyor.

La Gazzetta dello Sport, Bu kapsamda Ferrari'nin kendi mühendislik departmanını güçlendirmek amacıyla Red Bull ve Mercedes'ten bazı isimlerle anlaştığını bildirdi.

Bu takviyelere rağmen Ferrari, tasarım ve aerodinami departmanlarının omurgasını önceki yıllarda Ferrari şasisini geliştiren deneyimli isimlerden oluşturdu. Projeye, önceki yıllarda olduğu gibi David Sanchez ve Enrico Cardile liderlik ediyor. Mattia Binotto her zaman personel istikrarına önem veren isimlerden birisi oldu ve yaşanan zorluklara rağmen temel yapıyı bozmadı. İtalyan gazetesine göre bu deneyimli ekibe, birkaç yeni isim daha katıldı ve bunlar çoğunlukla daha önce Red Bull Racing'de çalışan deneyimli mühendislerdi. Ferrari sadece Red Bull'dan değil, diğer takımlardan da bazı isimleri ekibe getirdi ancak bunları açıklamamayı tercih etti. Yeni Formula 1 araçlarında yere basma gücünü artık aracın taban kısmı üretecek ve takımda bu konuda deneyim sahibi olan çok az isim var. Ferrari bundan ötürü 1980'lerin başında Toleman'da görev alan ve uzun yıllar kendilerinde tasarımcılık görevi üstlenen Rory Byrne'den tavsiyeler aldı. Byrne, 1997'de Ferrari'ye geçmiş ve 2000-04 yılları arasında alınan şampiyonlukların baş mimarlarından birisi olmuştu. Byrne, son olarak 2020 yılı öncesinde Ferrari'de danışmanlık görevi üstlenmişti. Sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında Byrne'in tavsiyeleri oldukça değerli olabilir.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images