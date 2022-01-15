Villeneuve: "Hamilton, yeniden şampiyon olmak için agresif olmak zorunda"

Bu sene NASCAR Cup Serisi'nde Daytona 24 Saat yarışına katılmaya hazırlanan eski şampiyon, 2021 sezonu finalinde yaşananların spor için iyi olacağını çünkü bu sayede Hamilton'ın mağlubiyetinin öcünü almak için dönüşünün güzel bir hikaye olacağını söyledi.

Villeneuve, "Bu bir bakıma spor için iyi bir şey çünkü Lewis geri dönmeli, 8. şampiyonluğunu kazanmaya çalışmalı ve onu kazanmaya çalışırken agresif olmalı."

"Nihai olarak bu sayede çok fazla şey yazılacak. Yaşananlar biraz tartışmalıydı ancak şampiyonluk son yarışa kalıyorsa, mücadele her zaman tartışmalı biter." dedi.

Jacques Villeneuve, Williams FW19 Photo by: Sutton Images

Hamilton'ın emekli olup olmayacağı sorulduğunda ise Villeneuve, "Bunu kim bilebilir ki? Kimse Nico'nun geri dönmemesini beklemiyordu ancak o, bir sabah kalktığında bir anda herkese yarışlara karşı artık tutkusunun olmadığını söyledi. Lewis'te durum böyle olmayabilir ancak yine de kim bilebilir?"

"Sezon çok uzunken insanların kafasında neler olup bittiğini bilmek gerçekten zor bir şey. Nasıl sonuçlanacağını bildiğinizi düşünüyorsunuz ancak sonunda beklediğiniz gibi olmuyor ve bunun sizden alındığını düşünüyorsunuz."

"Tepkinin oldukça olumsuz olduğunu düşünüyorum. Ancak yeniden ayağa kalkmanız gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Villeneuve son olarak son yarışta yaşananlara bakmaksızın sezon boyunca hak eden ismin şampiyon olduğunu söyledi.

Villeneuve, "Verilen tepkiler Verstappen mi yoksa Lewis taraftarı mı olduğunuza bağlı olarak değişiyor."

"Tüm sezonun ilerleyişi heyecan vericiydi. Max bu şampiyonayı kazanmayı hak etti. Tüm sene boyunca, her yarış zirvedeydi." dedi.