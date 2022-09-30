Alfa Romeo: "Bütçe sınırı ihlallerinde esnekliğe yer olmamalı"

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Red Bull Racing ve Aston Martin takımlarının 2021 sezonunda fazla harcama yaparak bütçe sınırını aştıkları ve ortada potansiyel bir mali ihlal olduğu konuşuluyor.

2021 bütçe sınırı aşımının %5'in üzerine çıkılmış olması durumunda olay, ilgili takımın geçen yılki dünya şampiyonasından men edilmesine kadar uzanabilir.

Vasseur, herhangi bir mali ihlalin bir teknik ihlal kadar ciddiye alınması gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Bence, F1 bütçe sınırı çok önemliydi."

"Bunu uygulamaya koyabilmenin büyük bir başarı olduğunu biliyorum. Ancak şimdi kural yerine oturduğuna göre, en önemli şey onu denetlemek ve bu konuda kesinlikle esnekliğe yer olmamalı."

"Bence teknik konularda olduğu kadar bu konuda da katı olunması gerekiyor. Örneğin eğer ön kanadınızda 0.9 mm gibi bir açık varsa yarıştan elenirsiniz. Aynı şekilde eğer olması gereken ağırlığın 300 g altındaysanız, yine elenirsiniz. Mali konuların da aynı oranda ciddiye alınması gerekiyor."

"Öte yandan, X takımı güncellemeler için milyonlar harcayabiliyorsa, bu tamamen haksızlık olur. Böyle bir şey varsa FIA'nın kesinlikle harekete geçmesi gerekecek."

"Bazen 200.000€ ile büyük bir güncelleme getirebileceğinizi anlamalısınız. Eğer bütçeyi aşarsanız, bu yarışlarda size büyük avantaj sağlar." dedi.

Geçen yıl Aston Martin'i yöneten ancak nihai bütçe rakamları açıklanmadan önce takımdan ayrılan şu anki Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, fazla harcama yapan takımların önemli avantajlar elde edebileceğini kabul etti.

Szafnauer, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bütçe sınırının üzerine çıkan herhangi bir harcama, performansa harcanmış demektir."

"Ve diğer takımlar bütçe sınırına uydukları için performans gelişimi yapamıyorsa ancak siz bunu yapıyorsanız, bu ciddi bir durumdur."

"Ve FIA'nın bu sınırı aşanları uygun bir şekilde cezalandırması gerektiğini düşünüyorum. Önce ihlalin ne kadar büyük olduğunu, ardından uygun cezanın ne olacağını bulmalılar.” dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca Szafnauer, Alpine'nin limitte kalmak için büyük fedakarlıklar yaptığını vurguladı.

Alpine takım patronu, "Buradaki ekip, geçen yılın harcamalarına dayanarak; bu yılın başlangıcından önce başka insanları işe almak yerine ekipten insanları gönderme gibi bazı önemli kararlar aldı."

"Ve bu oldukça önemli. Çünkü insanları bir kez bıraktıktan sonra onları geri almak veya insanları yeniden takıma çekmek zordur."

"Sonuç olarak sırf bütçe sınırını aşmamak ve bütçe sınırının altında kalındığından emin olmak adına araçta geliştirme yapmayı durdurursunuz ve diğerlerinden daha hızlı bir şekilde olan biteni öğrenmeye çalışırsınız."

“Yani demek istediğim, bu ihlalin ciddiyetini anlamamız ve sonuçlarına katlanmamız gerekiyor."

"Örneğin, daha fazla rüzgar tüneli testi yaparak avantaj sağladıysanız, belki de ertesi yıl rüzgar tüneli testlerini kısıtlamak gibi uygun bir ceza almanız gerekir." dedi.

Haas patronu Günther Steiner da, 2021 dünya şampiyonası dokuz aydan uzun bir süre önce tamamlanmış olsa bile cezaların sert olması gerektiğinde ısrar etti.

Motorsport.com'a verdiği röportajda Steiner, "Bir yıl sonra birisi bu kuralı ihlal ettiğinde, bununla nasıl başa çıkacaksınız?"

“Ayrıca şu an 2021 dünya şampiyonası sonucu hakkında bir değişiklik yaparsanız, bu kimin umrunda olacak ki?"

"Şu an ellerinde olan tek şey geçen yıl elde ettikleri finansal avantaj olacak. Diskalifiye olsalar bile, arkalarındaki herkes bu duruma gülecektir. Tam olarak bu noktadayız."

"Yani eğer bir ihlal söz konusuysa ve yönetmelikler herhangi bir ceza verilmesi gerektiğini söylüyorsa, bu şu an yapılmalı. Çünkü sonuçta paradan bahsediyoruz." dedi.