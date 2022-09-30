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Formula 1 / Singapur GP Tepkiler

Sainz: "Mükemmel bir gün geçirdik"

Cuma gününün en hızlı ismi olan Carlos Sainz, Singapur'da şimdiye kadar mükemmel bir hafta sonu geçirdiklerini söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz: "Mükemmel bir gün geçirdik"
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Carlos Sainz, Singapur'daki hafta sonuna altıncı en hızlı zamanı elde ederek başladı ve lider Lewis Hamilton'ın hızlı zamanından bir saniye daha yavaştı.

İkinci antrenman seansında ise ileriye doğru büyük bir adım attı. Bu gelişme o kadar büyüktü ki Ferrari pilotu günün en hızlı zamanını elde etti ve seansı rahat bir şekilde lider olarak tamamladı.

Charles Leclerc'i 0.2 saniye ile geçen Sainz, cuma günü hakkında "Genel anlamda mükemmel bir gündü."

"Programı tamamlamayı başardık. Oldukça fazla tur attık ve böyle bir pistte ihtiyacımız olan şey tam olarak buydu."

"Ancak bazı zorluklarla da karşılaştık. İlk antrenman seansında, pist üstündeki tümsekler ve aracın yol tutuş açısından bu kadar kötü olması bizi epey şaşırttı. Her şey çok zordu."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

"Fakat ikinci seansta ilerleme kaydettik ve iyi bir noktaya geldik. Yine de hâlâ çözmemiz gereken sorunlar var."

"İlk altı içerisindeki mücadele çok çetin geçecek." dedi.

Ferrari pilotu, iki antrenman seansı arasında F1-75'in ayarlarında büyük değişiklikler yaptığını ve artık araçta daha rahat hissettiğini söyledi.

Sainz, "Ayar değişikliğinin ardından kendimi kesinlikle daha rahat hissediyordum ama henüz tam olarak istediğim yerde değiliz."

"Burada iyi bir tur zamanı elde etmek ve tüm sektörleri hatta virajları bir araya getirmek için kendinize oldukça güvenmeniz gerekiyor."

"Ayrıca burada çok fazla viraj var ve tam olarak olmayı istediğimiz noktada değiliz. Önemli olan yarın daha büyük adımlar atmak olacak."

"Bence çok daha fazlasını yapabiliriz. Kendime ne kadar çok güvenirsem, duvarlara o kadar yakın gidebilirim ve bu da zaman kazandırabilir." dedi.

Ferrari pilotu, son olarak pistin zorluğuyla ilgili, "Gerçekten zor ve sıcaktı. Çok terledim ve kilomu geri kazanmak adına çok fazla su içmek zorunda kaldım."

"Normalde buranın en zor günü cumadır. Çünkü arada nefes almak için çok az zamanınız olur."

"Ayrıca, vücudunuz bu şartlarla ilk kez karşılaşır ve çok acı çekersiniz."

"Cumartesi ve pazar günleri vücudunuz genellikle daha alışık olur. Umarım bu sefer de böyle olur." şeklinde yorum yaptı.

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