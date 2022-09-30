Russell: "Doğru adımları atarsak iyi bir yarış geçirebiliriz"

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2019'dan sonra bu yıl takvime geri dönen Singapur GP, takvimin en fiziksel ve en zorlu yarışı olarak biliniyor.

1. ve 2. antrenman seanslarının geride bırakılmasının ardından Russell, aracın genel durumu hakkında ve bu pistte nasıl hissettirdiği konusunda konuştu. Mercedes pilotu takım olarak eğer doğru yönde ilerleyebilirlerse bu hafta sonu iyi sonuçlar elde edeceklerine inanıyor.

Russell, "Yapılacak çok iş var ama genel anlamda iyi geçtiğini düşünüyorum."

"Elbette pist çok iniş çıkışlı, bence herkes bir noktada zorlanıyor. Aslında bu pistte illaki bir zayıf noktamız olacağını biliyorduk. Ama doğru şeyleri yaparsak başarılı olabileceğimize inanıyorum."

"Sıralama turlarında elde edebileceğimiz avantajlar var, yani sonuç olarak iyimser olup bu gece fazla çalışacağız." dedi.

İki Mercedes pilotundan iki seansta da hızlı turlar gelmesine rağmen Russell, birkaç kez pist dışına çıkma, duvarla hafif temas ve blokaj gibi sorunlar yaşadı.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Araçta yaşadığı sıkıntılar hakkında Russell, "Açıkçası alıştığımdan çok daha fazla sorun yaşadım ve sebebini anlayamadım."

"Evet, hatalarımdan ders çıkarmam gerekiyor ve sanırım 11. virajı daha iyi dönmenin bir yolunu bulmalıyım. Ama zaten cuma günleri bunun için var."

"Ortada aşmanız gereken bir zorluk olması her zaman güzel ancak burası oldukça fiziksel ve sıcak bir pist, tıpkı saunadaymış gibi hissediyorsunuz ve araçtan indiğinizde başınız dönüyor. O yüzden pek de kolay olmayacağının farkındayım."

"Yine de burada olmaktan çok mutluyum, pazar günü yarışın nasıl olacağını göreceğiz." dedi.

2019 yılından bu yana Singapur pistinde değişiklikler yapıldı. 10. viraj daha hızlı hale getirildi, bir DRS bölgesi daha eklendi ve pistin bazı bölümlerindeki yol tutuşu artırıldı. Britanyalı pilot, yol tutuşundan oldukça etkilendiğini ve bunun pistin tamamına uygulanmamış olmasının üzücü olduğunu belirtti.

Russell, "Eminim ki yol tutuşu hafta sonu boyunca daha da artacaktır. Özellikle sıralama turlarında, Q1 ve Q3 arasında büyük bir fark olacağına eminim. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmalıyız." dedi.