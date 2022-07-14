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Alfa Romeo, Audi'nin Sauber'e olan ilgisinin farkında

Alfa Romeo'nun CEO'su, Audi'nin 2026 için Sauber ile anlaşma yapması ihtimalinin farkında olduklarını ve bunun gerçekleşmesi halinde kendileri için birçok seçeneğin olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Alfa Romeo, Audi'nin Sauber'e olan ilgisinin farkında
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VW Yönetim Kurulu; Porsche ve Audi'nin 2026'daki yeni dönemde Formula 1'e motor üreticisi olarak girmelerine izin verdi. Porsche'nin Red Bull ile fabrika takımı olarak girme konusunda anlaşmaya vardığı biliniyor. Audi'nin planları ise henüz Porsche kadar netleşmiş değil.

Audi'nin adı McLaren, Williams ve Aston Martin ile de anıldı ancak Alman üretici için en olası seçeneğin Alfa Romeo'nun adını verdiği Sauber olduğu düşünülüyor.

2019'da F1'e dönen Alfa Romeo, o senenin ardından her yıl Sauber ile olan isim sponsorluğu anlaşmasını yeniledi. Ancak Alfa Romeo'nun doğrudan takım üzerinde bir etkisi bulunmuyor. Bu da Audi işbirliğinin önünü açıyor.

Motorsport.com'a konuşan Alfa Romeo CEO'su Jean-Philippe Imparato, Audi'nin takıma olan ilgisini doğruladı ancak bunun, marka olarak F1'e yaklaşımlarını ya da iş modellerini etkilemeyeceğini söyledi.

Imparato, "Audi'nin ilgisi karşısında tamamen kör olmadığımızı söylemem gerek. Ancak bu bana göre kolay bir konu. İş modelimizi değiştirmeyeceğiz. Bir gün birisi bunu denerse, nasıl olursa olsun, almamız gereken kararı alacağız." 

"Birçok seçeneğim var. Alfa Romeo gibi 112 senedir bu dünyada olan bir markaysanız, tüm dünya size açıktır." 

"İş açısından oldukça pozitif bir geçmişe sahibiz. 2021, yıllar sonra Alfa Romeo'nun kâr ettiği ilk yıl oldu. Bu açıdan gerçekten stres yok. Kesinlikle korkmuyorum, gergin değilim ve padokta duyduğum şeyler konusunda endişeli değilim." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Antonin Vincent / DPPI

Alfa Romeo, F1 takımıyla ilgili tüm isim haklarına sahip olsa da diğer üreticiler kadar yatırım yapmıyor. Imparato bu sayede, Sauber'e yaptıkları yatırımın karşılığını en iyi şekilde aldıklarını düşünüyor.

Imparato, "Sauber'deki ortaklarımızla yeni bir iş modeli icat ettik. Bu şekilde çift liderlik oldu. Frederic Vasseur, en başından beri takımın başında yer alıyor. Bazı zor zamanlarımız olsa da pist üstünde kaldık."

"Spordan ayrılmadık çünkü bir günde stratejiyi değiştirmiyoruz. Alfa olarak onları destekliyorum ve takımın ilerlemesi için her şeyi yapıyorum. Bu strateji sayesinde, zaman zaman zorlamış olsak bile yarıştan yarışa, yıldan yıla gelişmeyi başardık." dedi.

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