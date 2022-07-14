Fren tozu, 2022'de F1 pilotları için neden daha büyük sorun oluşturuyor?

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Karbon tozunu soluyan pilotların sağlık sorunu yaşayabileceği yönündeki endişeler Avusturya GP'den sonra ortaya çıktı. Sebastian Vettel aracından indiğinde yüzünde lekeler vardı.

Vettel, zaten uzun zamandır olan bu sorunun, 2022 araçlarındaki ön frenlerin yapısında yapılan değişikliklerin ardından daha da kötüleştiğini söyledi. Vettel'e göre pilotlar artık sadece takip ettikleri araçların değil, aynı zamanda kendi araçlarından çıkan fren tozlarına da maruz kalıyorlar.

Vettel, "Bu seneki fren kanallarının tasarımı nedeniyle toz yüzümüze doğru üfleniyor ve bu iyi bir şey değil." demişti.

2022 kurallarında ön fren kanallarının tasarımı değişmiş, kanalda yer alan çıkışlar fren duvarının iç arka kısmına koyulmuştu. Ancak bu tasarım, pilotların karbon tozuna doğrudan maruz kalmasına neden oluyor.

Bir önceki kural döneminde takımlar, sadece hava akımını değil frenlerin sıcaklığını ve fren tozunu jant üzerinden dışarı salıyordu.

Takımlar tüm bunları, farklı çözümler hazırlayarak aerodinamik avantaja çevirmeyi başarıyordu.

Bunun sonucunda oldukça karmaşık fren sistemleri ile üflemeli aks ve özel jant tasarımları ortaya çıkmıştı. Takımlar bu çözümlerle kirli havayı araçtan dışarıya doğru itiyordu.

RB16B brake ducts 1 / 3 Rolling back just one year and we can see just how complex the design of the brake ducts were under the old regulations. The various solutions used by Red Bull on its RB16B goes to show how channels were used as a means of not only reducing heat transfer from the brakes to the wheel rim and subsequently the tyres, but also as a means of airflow taken in at the inlet scoop bypassing the brakes to better manage airflow as it’s dumped out the wheel face. Fotoğraf: Giorgi Piola SF21 front brake duct 2 / 3 For comparison, we can see how Ferrari also used different solutions to leverage the different circuit characteristics to improve the temperature relationship between the brakes and tyres, whilst also managing the airflow through the assembly. Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari SF70H blown axle 3 / 3 Prior to the ban of blown axles in 2019, teams utilised them as a means of bypassing the brake assembly, with airflow collected by the inlet scoop in order to improve flow conditions around the wheel rim. Fotoğraf: Giorgi Piola

2022 F1 kuralları, fren kanallarının aerodinamik etkisini azaltacak şekilde yani hava akımını tekerlek dışına yönlendirmeyi kesecek şekilde yazıldı.

Standart jant ve jant kapağı tasarımı bu kuralların bir parçası oldu. Dış tambur, hava akışının yalnızca ön ve arka kanallardan girip çıkabilmesi için bir conta görevi görüyor.

Takımların tambur içerisindeki ısı ve hava akışını nasıl yöneteceklerini yaratıcı bir şekilde yorumlamaları için hâlâ belli seviyede özgürlük bulunuyor. Takımların çoğu aşağıdaki Red Bull RB18'de görüldüğü gibi, fren diskini çevreleyen bir kaplama kullanmayı tercih ediyor.

Red Bull Racing RB18 brake drum detail Photo by: Uncredited

Fren sistemindeki giriş ve çıkış kanallarının şekli, boyutu ve pozisyonuna kurallarda yer verilmedi. Bu sayede takımların kendisine has çözümler üretmesine izin verildi.

FIA, son dönemdeki fren tozu şikayetlerinin ardından fren sisteminin arkasında yer alan çıkışa bakabilir. Yönetim kurulu, yeni kuralların ilk döneminde bu bölümde takımlara çok fazla serbestlik vermiş gibi duruyor.

Bunların dışında, 2022'de fren diskinin çapının 278mm'den 325 ila 330mm arasına çıkarıldığını, yani ciddi bir artış yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Yani bu büyüme nedeniyle yeni araçlardan eskiye göre daha fazla fren tozu çıkıyor.

Ayrıca fren diski üzerinde yer alan deliklerin minimum 3 mm çapında olması zorunlu tutuyor. Bu, kullanılan deliklerin sayısı ve tasarımı üzerinde dramatik bir etkiye sahiptir.

Kurallar ayrıca fren balatalarında soğutma deliklerine izin verilmediğini de belirtiyor.

Kurallardaki tüm bu değişiklikler, takımların tasarım özgürlüklerindeki bu temel değişiklikler yoluyla üretilen fren tozunun artabileceği manasına geliyor.

Bu yüzden, takımlarla istişare edilerek fren disklerinin ve kanallarının tasarımlarının detayları mercek altına alınacak. Bu görüşmelerdeki amaç, araçtan hava üflememe nedenlerini bozmadan iyi bir çözüm bulmaya çalışmak olacak.

Uzun vadede, FIA'nın diskler için malzeme değişikliği gibi daha radikal bir şeyi düşünmesi bile gündeme gelebilir.

2022 brake disc dimension Photo by: Giorgio Piola