Alonso, bu yıl Formula 1'i "sıkıcı" buluyor

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Bu sezon şampiyonadaki ilk iki takım, Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez ve Carlos Sainz ile birlikte 11 yarışın tüm galibiyetlerini elde etti.

Bu yıl podyumda yer alan tek diğer takım ise, sekiz kez takımlar şampiyonluğunu aldıktan sonra yeni düzenlemelerin gelmesiyle düşüş yaşayan Mercedes oldu.

Yeni düzenlemelerin gelmesiyle birlikte, sezon başında takımlar arasında büyük bir fark olması ve gelişim yapıldıkça gridin yaklaşması bekleniyordu.

Yeni düzenlemelerin işe yarayıp yaramadığı sorulan Alonso, formula1news.co.uk'den alıntılanan haberde şunları söyledi: "Şöyle böyle."

"Maalesef Formula 1 hâlâ oldukça tahmin edilebilir."

Geçtiğimiz yıl, Formula 1'in altı kazananı olmuştu: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Perez ve sürpriz galibiyetler elde eden Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo.

Fakat bu yıl takımlar arasında oluşan fark nedeniyle, galibiyet kazanan isimlerin artması pek olası görünmüyor.

Alonso, "Böyle olan başka bir spor daha bilmiyorum." dedi.

İki kez dünya şampiyonu Kanada'daki sıralama turlarında muhteşem bir performans sergileyerek ikinci oldu ve aracında sorun yaşamasaydı Avustralya'da pole alabilirdi.

Güvenlik Aracı yüzünden Melbourne'de podyum şansını kaybeden Alonso'nun hâlâ ilk dördün arasına yer alma ihtimali var ancak bu fırsat çok nadir gelecek gibi duruyor.

Alonso, "Bu, Formula 1'in özelliği olmasına rağmen hâlâ çok sıkıcı, her zaman diğerlerinden daha hızlı takımlar olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso'nun bu yıl bir orta grup aracında olması ve çoğu zaman Red Bull, Ferrari ve hatta Mercedes'ten çok uzakta olması, 40 yaşındaki pilotun spora dönüşüne gölge düşüren bir şey oldu.

Alonso, "Biraz gölge düşürdü."

"Bazen, ilk çizgiden Max ile başladığım Kanada'daki gibi kendimi gösterme şansımın olması harika."

"İnsanların artık benden beklemediği şeyi gösterebildim ve bu beni motive ediyor ama kendi gücümle podyuma çıkmak zor."

"Galibiyetler için mücadele etmiyoruz ve durumun çabucak gelişeceğini düşünmüyorum. Takım şimdiden aracın daha iyi olacağını düşündüğü 2023 sezonuna odaklanmış durumda." dedi.

Alonso, sonuç aldığı sürece yaşının önemli olmadığını her zaman savundu ve bu sezon talihsizlikler yaşadığı için hayal kırıklığına uğrasa da, saf performans açısından griddeki en hızlı sürücülerden biri oldu.

Bir sürücün performansının, onu motor sporlarının zirvesinde tutacak şey olup olmadığı sorulan Alonso, "Ben duruma farklı bakıyorum, motor sporlarında sadece tur zamanları önemlidir."

"Eğer yavaşsan, o zaman yükselen yeteneklerin önünde duruyorsunuz ve kenara çekilmeniz gerekir. Fakat genç yetenekleri engelleyenlerin benim dışımdaki sürücüler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Alonso'nun mevcut sözleşmesi 2022'nin sonunda bitecek ancak yaz arasının ardından takımla görüşmelere başlayacak.