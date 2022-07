Alonso, bu yıl Formula 1'i "sıkıcı" buluyor

Bu sezon şampiyonadaki ilk iki takım, Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Perez ve Carlos Sainz ile birlikte 11 yarışın tüm galibiyetlerini elde etti.

Bu yıl podyumda yer alan tek diğer takım ise, sekiz kez takımlar şampiyonluğunu aldıktan sonra yeni düzenlemelerin gelmesiyle düşüş yaşayan Mercedes oldu.

Yeni düzenlemelerin gelmesiyle birlikte, sezon başında takımlar arasında büyük bir fark olması ve gelişim yapıldıkça gridin yaklaşması bekleniyordu.

Yeni düzenlemelerin işe yarayıp yaramadığı sorulan Alonso, formula1news.co.uk'den alıntılanan haberde şunları söyledi: "Şöyle böyle."

"Maalesef Formula 1 hâlâ oldukça tahmin edilebilir."

Geçtiğimiz yıl, Formula 1'in altı kazananı olmuştu: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sergio Perez ve sürpriz galibiyetler elde eden Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo.

Fakat bu yıl takımlar arasında oluşan fark nedeniyle, galibiyet kazanan isimlerin artması pek olası görünmüyor.

Alonso, "Böyle olan başka bir spor daha bilmiyorum." dedi.

İki kez dünya şampiyonu Kanada'daki sıralama turlarında muhteşem bir performans sergileyerek ikinci oldu ve aracında sorun yaşamasaydı Avustralya'da pole alabilirdi.

Güvenlik Aracı yüzünden Melbourne'de podyum şansını kaybeden Alonso'nun hâlâ ilk dördün arasına yer alma ihtimali var ancak bu fırsat çok nadir gelecek gibi duruyor.

Alonso, "Bu, Formula 1'in özelliği olmasına rağmen hâlâ çok sıkıcı, her zaman diğerlerinden daha hızlı takımlar olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images