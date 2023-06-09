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Alex Palou, McLaren ile teste çıktı

2021 IndyCar şampiyonu Alex Palou ve takımın çaylak pilotu Oscar Piastri, Macaristan'da özel bir teste çıktılar.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Palou, McLaren testing at Hungaroring

IndyCar şampiyona lideri, geçen yıl McLaren ile anlaşmış, ancak bir kontrat karmaşası sonucu mevcut takımı Chip Ganassi ile devam etmek zorunda kalmıştı

Buna rağmen başta CEO Zak Brown olmak üzere takımdaki herkesle bağlarını sıkı tutan Palou, 2022 ABD GP'sinde takımla antrenman seansına da çıkmıştı.

Bu sezonu McLaren yedek pilotu olarak geçiren Palou, görev kapsamında üç günlük özel bir test için Macaristan'daki Hungaroring pistine davet edildi.

Oscar Piastri'nin ve geliştirme sürücüsü Oliver Turvey'nin de yer aldığı testte takım, pilotlara hem 2021, hem de 2022 araçlarıyla test yapma şansı tanıdı.

Testin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Palou, "Bugün Budapeşte'de F1 aracını sürerken çok eğlendim!" ifadelerini kullandı.

İspanyol sürücünün Chip Ganassi ile sözleşmesi bu yıl sona eriyor, kendisinin McLaren ile anlaşması da neredeyse kesin.

Alex Palou, McLaren testing at Hungaroring

Alex Palou, McLaren testing at Hungaroring

Fotoğraf: McLaren

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