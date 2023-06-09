Ferrari: "Güncellemeler, aracımızı daha 'iyi huylu' hale getirdi"

Ferrari, Barselona'ya büyük bir güncelleme getirdi. Zemin efekti döneminin başlangıcından bu yana öncülük edilen 'küvet' tarzı sidepod bırakılarak Red Bull'a benzer bir konsepte geçildi.

Clear, sidepodların ve şekillerinin aslında o kadar da önemli olmadığını açıklarken, aracın bir zayıflığının nasıl güçlendirildiğini anlattı.

SF-23 yavaş hızdaki virajlarda güçlü olsa da, pistin yüksek hızlı bölümlerde zorlanıyor.

Bu da Charles Leclerc ve Carlos Sainz'in araçtan istedikleri potansiyeli elde edemedikleri anlamına geliyor; araç genellikle sıralama turlarında tek turda güçlü ancak yarış sırasında lastik aşınmasından muzdarip.

Clear, sidepod değişikliğinin aracı nasıl daha iyi hale getirmeye nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

"Sidepod, zemin ve difüzörle ne yaptığınız, yere basma kuvvetinin nereden geldiğini belirleyen şeydir."

"Bu da sizi zeminin üzerinde farklı yerlere hava itmeye yönlendiriyor, dolayısıyla zemine bakıp 'Bu farklı sidepod tasarımına ihtiyacımız var' demeyeceksiniz, arka tekerleğin etrafında neler olduğuna bakacaksınız ve 'Tamam, burayı değiştirmemiz gerekiyor' diyeceksiniz."

"Bu değişikliğin bir sonucu olarak, farklı bir sidepod elde edeceksiniz."

"Çok 'sivri' bir araca sahiptik ve bu, sonucunda aracı daha iyi huylu hale getirmek adına kapsamlı bir çalışma oldu."

"Bu, aracın arka tarafına biraz daha fazla hava getirerek performans arttıran bir güncelleme."

"Güncelleme aynı zamanda aracı rüzgara, sapmaya ve irtifa değişikliklerine karşı biraz daha az hassas hale getirdi."