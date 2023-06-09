Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak"

Alman üretici, İspanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve George Russell'ın yarışı, kazanan Max Verstappen'in arkasında ikinci ve üçüncü olarak tamamlamasıyla formunda kayda değer bir adım attı.

Yeni sidepod, ön süspansiyon ve tabana sahip güncellenmiş aracın potansiyeli açıkça görülürken, takım Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için daha fazla adım atmayı hedefliyor.

Ancak Wolff, Mercedes'in tasarımcılarının daha fazla değişiklik yapmadan önce mevcut paketi değerlendirmelerinin ve tam olarak anlamalarının önemli olduğunu düşünüyor.

Araca daha fazla performans kazandırma planları hakkında Autosport'a konuşan Wolff, yükseltmelerin hızlı bir şekilde yapılmasının ele alınması gereken bazı soruları beraberinde getirdiğini kabul etti.

Özellikle, Mercedes'in değişiklikleri yapma hızının, ekibin ince ayarlar üzerinde daha düzenli güncellemelerle yapabileceği kadar analiz yapamayacağı anlamına geldiğini belirtti.

Wolff, "Sadece aracı analiz etmeye devam etmemiz gerekiyor çünkü önemli olan aracın ne kadar hızlı olduğu değil, onu ne kadar iyi anladığımız."

"Son iki aydır işleri aceleye getiriyorduk ve bu bizi endişelendiriyordu çünkü bu biraz 'süreci atlatmak' anlamına geliyordu. Ama şu ana kadar karşılığını aldık."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, sprays George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, with Champagne on the podium Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, durumun 12 ay öncesine göre farklı olduğundan emin olsa da; takımın rehavete kapılmasının ve İspanya GP'sindeki potansiyelinin Red Bull'u yenme yolunda ilerlediğinin kanıtı olduğuna inanmasının yanlış olacağını düşünüyor.

"Kendi beklentilerimizi yönetmemiz gerekiyor."

"Bu yüzden Kanada'da da ikinci ve üçüncülük elde edebileceğimizi söylemek istemiyorum çünkü anlaşılması gereken daha çok şey var."

Hamilton, Aston Martin ve Ferrari'nin zorlu mücadelesiyle karşı karşıya olsa da İspanya'daki performansın Mercedes'in nerede olduğunun gerçek bir göstergesi olduğunu düşünüyor.

Mercedes pilotu, "Barselona'da hızlıysanız aracın her yerde iyi olması gerektiğini söylerler ve bence önümüzdeki yarışlarda güçlü olacağız."

"Aston'un ya da Ferrari'nin önde olduğu zamanlar olacaktır. Ama bence yarış hızımız geçen yıl olduğu gibi güçlü yanımız olmaya devam edecek."

"Özellikle bu hafta sonu aracı daha da iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu yüzden ileride de güçlü olacağımıza güvenebiliriz. Sadece Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak için aracın genel performansını biraz daha iyileştirmeye çalışmalıyız." dedi.