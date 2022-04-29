Alex Brundle: "Tsunoda, Red Bull'un inancını boşa çıkarmıyor"

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Geçtiğimiz sezon F1'e giriş yapan Yuki Tsunoda, pek iyi bir çaylak sezonu geçirememişti. Net bir farkla takım arkadaşı Pierre Gasly'nin gerisinde kalan Tsunoda, performansından çok kazaları ve küfürleri ile gündeme gelmişti.

Daha çok çalışması ve forma girmesi gerektiğinin farkında olan Tsunoda, bu amaçla İtalya'ya taşınmıştı.

Sezonun son yarışlarında AlphaTauri, Tsunoda'nın 2022'de de takımda yer alacağını açıkladı. Tsunoda ise sezonun son yarışında 4. olarak durumun tersine dönebileceğine dair birtakım ipuçları verdi.

2022 sezonunun ilk dört yarışı itibariyle durum şu anlık tersine dönmüş gibi. Herhangi bir hata yapmayan Tsunoda dört yarıştan 10 puanla ayrıldı ve şu anda şampiyonada Gasly'nin önünde.

Eski Formula 1 pilotu Martin Brundle'ın oğlu Alex Brundle, Tsunoda'nın karakterinde çok hoş bir şeyler olduğunu düşünüyor ve Red Bull'un ona olan inancını boşa çıkarmadığını söylüyor.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Davide Cavazza

CrashF1.net'in podcast'ine konuşan Brundle, "Tsunoda çalışmaya devam ediyor, yanılıyor muyum? Halen yüksek enerjiye sahip."

"Imola yarışında geç frenajla bir geçiş yaptıktan sonra telsizden çok zevkli bir mesaj gönderdi -bu onun hakkında kesinlikle sevdiğim bir şey.

"Kendimi onun gerçekten başarılı olduğunu görmek isterken buluyorum çünkü o, diğer bazı pilotların aksine aracın içinde de bir insan olarak kalmayı başarıyor,. Bunun karakterine zarar vermediğini söyleyebilirsiniz, hatta muhtemelen faydası da oluyordur."

"Geçtiğimiz sezon, Gasly'nin ön grupta performans sergilediği, podyumlara çıktığı, iyi sonuçlar aldığı birçok an vardı. Yuki ise yalnızca kazalar veya olaylarla karşımıza çıkıyordu."

"İnsanlar onun hala sporda olup olmayacağını sorguladılar, yine de ona inandılar ve bir sene daha takımda tutmaya karar verdiler. Umarım başarılı olabilir, Red Bull pilot programının yıkıcı değil besleyici olması gerektiğini görmek istiyorum. Sadece 'onu spora getirelim, hayır olmadı, onu spora getirelim, hayır olmadı' şeklinde ilerlememeli."