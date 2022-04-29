Vettel: "F1, DRS'ye bağımlı olmamalı"

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2022 sezonu ile birlikte Formula 1, araçların birbirini takip etmesini kolaylaştırmak ve geçiş sayısını arttırmak amacıyla yer etkisine dayalı yeni bir araç konseptini benimsedi.

İlk dört yarışın ardından yeni araçlar isteneni vermiş gibi duruyor, fakat hava akımının azalması sonucu DRS'nin sağladığı avantaj da büyük oranda arttı.

Suudi Arabistan'da olduğu gibi fazlasıyla uzun bazı DRS bölgeleri de geçişlerin herhangi bir risk alınmadan, kolayca gerçekleşmesine yol açıyor.

Covid-19'a yakalanması nedeniyle nedeniyle sezonun ilk iki yarışı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan GP'lerini evinden izlemek durumunda kalan Vettel, sporun DRS'ye bağımlı kalmaması için dikkatli davranması gerektiğini söylüyor.

DRS'nin pilotlara en azından geçiş yapma şansı vermenin bir yolu olarak tanıtıldığı 2011 sezonundan bu yana Vettel, sistemin şu anda geçişlerin gerçekleşmesi için tek yol haline geldiği konusunda temkinli.

2022 araçlarıyla ilgili konuşan Vettel, "Bence artık rakipleri daha yakından takip edebiliyoruz. Ancak sürüklenme de azaldı, dolayısıyla DRS'ye muhtemelen geçmişte olduğundan daha fazla güveniyoruz."

"Asıl ilginç olan kısım, DRS'yi kaldırarak geçmişte olduğundan çok daha iyi geçiş yapıp yapamayacağınızı görmek olacaktır."

"DRS konusunda biraz temkinliyim çünkü geçişlere yardımcı olmak için getirildi, ancak şimdi zaman zaman geçiş yapmanıza izin veren tek şeymiş gibi geliyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22,Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Erik Junius

Vettel, Formula 1'in eninde sonunda geçişlerin gerçekleşmesi için DRS desteğine ihtiyaç duymayan araçları hedeflemesi gerektiğine inanıyor.

Vettel, "İdeal olarak, DRS olmadan takip etmemize ve yarışmamıza izin veren bir dizi yeni düzenlemeye sahibiz. DRS 70 yıldır orada değil. Bir deney olarak, yardım amacıyla için 10 yıl önce getirildi."

"Bence geçiş için her zaman bir çaba sergilenmeli, DRS kullanabilmenize, DRS bölgesinde olmanıza bağlı olmamalı."

"Cidde'deki gibi, DRS avantajını elde etmek için fren yaparak ikinciliğe düşmeye çalışmak, bu bambaşka türden bir yarış. F1 bu yoldan gitmemeli."

“Ama projenin henüz başındayız. Kesinlikle artık diğer araçları daha yakından takip edebiliyoruz. Geçiş yapmak hala zor ama daha fazla çaba sarf ettirmeli ve daha büyük bir ödül sunmalı."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

F1'in yeni araçları tekerlek tekerleğe mücadeleleri geliştirmeye yardımcı olmak için yaratılmış olsa da, sporun patronları, yeni araçların tepkilerini ölçmek için DRS'yi kısa vadede tutmak istiyorlar.

F1 motor sporları genel müdürü Ross Brawn ise, uzun vadede F1'in DRS'den kurtulmayı amaçladığını uzun zamandır belirtiyor.

Yeni araçların ilk lansmanı sırasında Brawn, "DRS'nin bu kadar kritik hale gelmediği bir aşamaya ulaşabileceğimizi düşünmek istiyorum."

"Araçların birbirleriyle mücadele edebildiğini tespit edersek, DRS'yi kaldırmak ya da kaldırmamak çok kolay bir karar."

"Geçiş yapmak işin doruk noktası, fakat iyi bir mücadeleye girişmek de oldukça önemli. Lastiklerin çabucak tükenmesi veya performans kaybı nedeniyle sürekli olarak birbirini takip edemeyecekleri araçlarınız olduğunda böyle harika mücadeleler de olmaz."

"Harika bir mücadele sonunda belki geçiş yapamazsınız, ancak harika bu harika bir mücadele verdiğiniz gerçeğini değiştirmez."

"Geçiş ile yarış arasındaki farkı ayırt edebilmek için çaba sarf ettik." dedi.