Krack: "Dalgalanma aracın önüne görünmez bir bariyer çekiyor"

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Aston Martin, motor tedarikçisi Mercedes ile birlikte dalgalanma sorunundan en çok etkilenen takımlardan biri.

Bazı rakipler sorunu çözmekten vazgeçmiş durumda, bu rakiplerden Ferrari ise performanstan ödün vermeden sorunla başa çıkabildi. Ancak Aston, aracın sürüş yüksekliğini arttırmak, dolayısıyla aracı ideal çerçeveden uzaklaştırmak zorunda kaldı.

Takım patronu Mike Krack, "Dalgalanma nedeniyle aracın sahip olduğu aero potansiyelini keşfedemeyeceğimizi düşünüyorum."

"Bu da, ne kadar ileri gidebileceğimiz konusunda görünmez bir engel oluşturuyor. Dolayısıyla aracın sahip olduğu performansı piste yansıtamıyoruz, asıl sorun bu." dedi.

Aracın "birkaç yarış içinde" geliştirileceğini söyleyerek, Barcelona'ya güncellemelerin geleceğini ima eden Krack, yeni parçaların ne zaman yola çıkacağına ve bunların ne gibi bir etkiye sahip olacağına dair kamuya açık bir bildiriye fazla bağlı olmak konusunda pek istekli değil.

Krack, "Birkaç yarışta daha iyi durumda olacağımızı düşünüyorum. X yarışında veya Y yarışında demek aptalca olur çünkü yeni parçalar getirseniz bile önce parçaları anlamanız gerekir. Ne iş yaptığınızı da anlamanız gerekiyor."

"Diyelim ki Miami'ye büyük bir paket getirdik ve yağmur gibi bir dış etken nedeniyle paketi çalıştıramadık. Çok fazla beklenti yaratmış olacağız ve herkes başarısız olduğumuzu düşünecek. Imola'da sprint yarışı nedeniyle Cuma günü sadece bir seansımız vardı, büyük bir güncelleme getirseydik bunu test etme veya çalışıp çalışmadığını doğrulama şansımız olmayacaktı."

"Bu açıdan özellikle kamuoyuna belirli bir güncelleme gelip gelmeyeceğinden bahsetmemek bence çok önemli. Kendi içimizde birçok planımız var, detaya girmek istemediğimi anlayacaksınız. Ama birkaç yarış içinde daha iyi durumda olmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Krack, ekibin büyük bir pakete bağlı kalmak yerine düzenli olarak küçük güncellemeler getirmeyi tercih ettiğini söylüyor.

"Her yarışta güncellemeler getirmek istiyoruz, süregelen bir gelişim eğrisine sahip olmak ve her zaman yeni parçalara sahip olmak istiyoruz."

"Büyük veya küçük güncellemeler olabilir, ancak önemli olan gelişimi canlı tutmak ve asla durmamak."

"Açıkçası sezonun bir noktasında durup gelecek yılın aracına odaklanmanız gerekiyor, ancak şu anda bundan oldukça uzaktayız."

Takımın Melbourne hafta sonu boyunca dört kaza geçirmesinin ardından Krack, Imola için planlanan güncellemelerin, takımın hasarlı parçaları değiştirmeye odaklanması nedeniyle ertelenmesi gerekeceğinden endişeliydi.

Ancak takım yeni parçaları zamanında imal etmeyi başardı.

Krack, "Silverstone'daki herkes güncellemeleri geciktirmemek için büyük çaba sarf etti, yedek parçalara da sahibiz. Fakat bunu her hafta yapamayız, nitekim başardığımız şey görülmemiş bir çabanın ürünü."

"Endişelenmemiz gerekiyor, kazalar her zaman hesaplamanızda yer alır. Dolayısıyla her yarışta kaza yapmamalısınız, çabucak alarm vermeye başlarsınız."

"Radarımızda bu konu var fakat halen kontrol altında. Bu tür şeylerin her yarışta olmaması gerekiyor." dedi.