Alesi: "Ricciardo kendisine iyi bir takım bulacaktır"

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Daniel Ricciardo, Renault ile geçirdiği iki yılın ardından geçen yılın başında McLaren'a geçti fakat umduğunu bulamadı.

Avustralyalı sürücü, geçen yılla hemen hemen benzer sorunlar yaşıyor ve istikrarlı performanslar gösteremiyor. Hal böyle olunca da sezon sonunda takımdan gönderileceğine dair çok sayıda söylenti ortaya atıldı.

Sonunda bu söylentiler gerçeğe dönecek gibi görünüyor çünkü takım, kendisiyle devam etmek istemediğini Avustralyalı pilota bildirdi. Şu noktada Ricciardo'nun Alpine dışında gitmek isteyeceği ya da gidebileceği pek fazla takım yok.

Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Prost ve Jordan ile yarışan eski F1 pilotu Jean Alesi, Ricciardo'dan övgüyle bahsediyor ve kendisine iyi bir takım bulabileceğini düşünüyor.

Give Me Sport'a konuşan Alesi, "Daniel, Formula 1'deki en parlak karakterlerden biri."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Formula 1 taraftarlarıyla konuştuğumda, aralarında Ricciardo'dan bahsetmeyen kimse olmuyor çünkü herkes onu seviyor."

"Elbette Lando Norris, F1'in yeni yıldızı olarak parlarken, Daniel zaman zaman araçla boğuşuyor ancak iyi bir takımda yer bulacağına ve tekrar üst gruba döneceğine şüphe yok." "Daniel'i seviyorum ama pilot pazarındaki mevcut durumu da seviyorum. Bu harika, taraftarların görmek istediği bu. Ronaldo'nun Juventus'tan Manchester United'a transferi gibi geçişleri seviyoruz." dedi. Alesi, ayrıca Oscar Piastri konusuna da değindi ve bu yıl gridde olmamasına, Alpine'den ayrılmasından daha çok şaşırdığını dile getirdi. "Oscar'ın motor sporlarındaki ilk yılları etkileyiciydi: ilk sezonunda Formula 3 şampiyonu oldu ve ardından hemen Formula 2 şampiyonluğunu kazandı." "Fakat buna rağmen bu yıl yarışmıyor ve bu beni şu anda olanlardan daha fazla şoke ediyor." "Hızlı genç sürücülerin Formula 1'e geçebilmesi gerektiğini düşünüyorum."