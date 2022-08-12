Verstappen: “Pirelli, lastikleri geliştirmeli ancak araçlar da çok ağır”

Haberi dinle

2022 sezonu, Formula 1’de yeni bir dönemin başlangıcı oldu ve zemin etkili araçlar spora geri döndü.

Red Bull, Ferrari ile beraber bu kuralları en iyi yorumlayan takım oldu ve bu iki takım şu ana kadarki 13 yarışın tamamını kazandı.

Buna rağmen tüm araçlar henüz en iyi çalışma aralığında değil. Red Bull, bu sezona en ağır araçlardan biriyle başladı.

Verstappen, RB18’in önden kayan ve biraz tepkisiz sayılabilecek bir ön tarafı olduğunu gözlemlese de aracın güncellemelerle ‘biraz daha iyi hale geldiğini’ düşünüyor.

Bu durum hakkında Motorsport-Total’e konuşan Verstappen, “Bence bu, aracın ağırlığından ve lastiklerin yapısından kaynaklanıyor ve bu ideal değil.”

“Ancak bundan dolayı takımlar olarak bu sorun konusunda çalışmalı ve aracın biraz daha iyi dönmesini sağlamaya çalışmalıyız.”

“Aracı geliştiriyoruz, ancak yine de halletmemiz gereken sınırlamalar var. Aracın biraz daha iyi dönmesini sağlamak gerek.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen, araç ağırlıklarının bir sorun olduğunu ve Pirelli’nin 2023 için lastik hamurlarını geliştirdiğini görmek istediğini belirtti. İtalyan lastik üreticisi de önden kaymayı azaltmak için daha güçlü bir ön lastik üretmeyi planlıyor.

Hollandalı sürücü bu konuda, “Elbette daha güçlü bir ön lastikle virajlara daha iyi saldırabiliriz. Ancak diğer yandan araç ağırlıkları, yavaş virajlarda kazanabileceğiniz zamanı sınırlıyor.” dedi.

Verstappen ayrıca, Pirelli için lastiklerin yarış hafta sonlarında nasıl davranacağını tahmin etmesinin kolay olmadığını da kabul etti.

2022, araçlardaki büyük değişikliklerin yanı sıra, Pirelli’nin 18 inçlik lastiklerinin de ilk senesi konumunda.

Verstappen, “Elbette bir lastik getirmek durumundalar ve ne kadar yere basma gücüne sahip olacağımızı bilmiyorlar. Daha yüksek araç ağırlıklarıyla, Pirelli’nin ne bekleyebileceğini ve ne elde edebileceğini bilmesi zor.” ifadelerini kullandı.