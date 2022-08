ABD'de F1'e olan talep, üç yarıştan fazlasını dahi gerektirebilir mi?

Son yıllarda ABD'de ciddi anlamda ilgi çekmeye başlayan ve bu büyük pazardaki varlığını arttırmak isteyen F1, gelecek sene okyanus ötesinde tam üç yarış düzenleyecek: 2012'den bu yana takvimde bulunan COTA'da gerçekleştirilen ABD GP, bu sene takvime giren Miami GP ve gelecek sene takvime girecek Las Vegas GP.

2007 sezonunun ardından "düşük sayıda seyirci çektiği" gerekçesiyle ABD'den ayrılan F1, 15 sene sonra işleri tam tersine çevirmiş vaziyette.

Şubat ayında F1 ile anlaşmasını beş yıl daha uzatan COTA, Ekim ayında takvime girişinin 10. yılını kutlayacak ve biletler şimdiden tükenmiş durumda.

Motorsport.com'a konuşan pist başkanı Bobby Epstein, bilet talebi göz önüne alındığında yarışın "geçen yılın rakamlarını ezebileceğini", ancak yine de öncelikli olarak taraftarlara olabildiğince iyi bir deneyim yaşatmak istediklerini söyledi.

Epstein, "Piste giden yeni bir yol açtık ve buna fazlasıyla ihtiyacımız vardı. İnsanların iyi bir deneyim yaşayabileceğini ve bunu başarıyla uygulayabileceğimiz sürece, odaklandığımız şeyler bunlar."

“Pistte olup bitenler kontrolümüz altında değil, ancak pist dışındaki eğlenceyi ve taraftarların yaşadığı deneyimi biz kontrol ediyoruz."

"Çok daha yüksek kapasitelere ulaşabiliriz, ki önümüzdeki birkaç yılda ulaşmak istediğimiz hedeflerden biri de bu." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, at the US GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images